Tödlicher Unfall in Kehrsatz – E-Bike-Fahrer stirbt bei Kollision mit Lieferwagen Am Montag fuhr in Kehrsatz ein Lieferwagen ein E-Bike um – dessen Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Der Chauffeur befindet sich in kritischem Zustand.

Auf der Umfahrungsstrasse in Kehrsatz prallte am Montag kurz vor 14 Uhr ein Lieferwagen mehrmals in die Leitplanke und erfasste dabei auch ein E-Bike, das in derselben Richtung unterwegs war. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, erlag der Radfahrer seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Das Opfer ist formell noch nicht identifiziert.

Der Lenker des Lieferwagens wurde in kritischem Zustand in ein Spital transportiert. Der betreffende Strassenabschnitt konnte mehrere Stunden nur in Richtung Bern passiert werden. In der Gegenrichtung wurde der Verkehr durchs Dorf umgeleitet. Die Polizei hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

PD/mb

