Kollision in New York – Dutzende Verletzte bei Unfall mit Touristenbus – 18 Menschen im Spital In New York ist ein Doppeldecker-Bus mit einem Linienbus kollidiert. Dabei sind Dutzende Passagiere verletzt worden, in Lebensgefahr schwebt aber niemand.

In der US-Metropole ist es zu einem Busunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Foto: Screenshot Twitter/FDNY

In New York sind bei einem Busunfall Dutzende Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr der US-Metropole mitteilte, war ein Doppeldecker-Bus für Stadtrundfahrten am Donnerstagabend in Lower Manhattan auf einen Linienbus aufgefahren. Mindestens 18 Verletzte wurden den Angaben zufolge in Spitäler gebracht, in Lebensgefahr schwebte aber niemand.

Der Unfall ereignete sich an der First Avenue in der Nähe des Stadtviertels Gramercy Park, wie der stellvertretende Chef der New Yorker Feuerwehr, Kevin Murphy, sagte. Auf Fotos war der offene Doppeldecker-Bus zu sehen, der von hinten in den Linienbus gekracht war.

Passagiere mussten mit Seilen und Leitern rausgeholt werden

Beide Busse seien offenbar voll besetzt gewesen, sagte der stellvertretende Leiter der Rettungsdienstabteilung der Feuerwehr, Paul Hopper. Der Rettungsdienst habe 18 Menschen in umliegende Spitäler gebracht und 63 Menschen an der Unfallstelle versorgt. Bei den Verletzungen handele sich hauptsächlich um Schnitte, Prellungen, Kratzer, mögliche Knochenbrüche sowie Kopf- und Nackenverletzungen.

Murphy sagte, die Feuerwehr habe Passagiere mit Seilen und Leitern aus dem Doppeldeckerbus holen müssen, weil eine der Türen beschädigt sei. Zur Ursache des Unfalls machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Auch die Nationalitäten der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

AFP/lif

