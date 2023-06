Schweres Bootsunglück – Dutzende Migranten ertrinken vor griechischer Küste Bei einem tragischen Vorfall vor Griechenland haben mindestens 59 Menschen ihr Leben verloren. Die Behörden befürchten, dass die Opferzahl noch steigen könnte.

Vor der Küste Griechenlands kam es zu einem schweren Bootsunglück mit vielen Toten. Symbolbild: Panagiotis Balaskas (Keystone)

Die Zahl der bestätigten Todesopfer bei dem schweren Bootsunglück mit Migranten südwestlich der griechischen Küste ist von 32 auf 59 angestiegen. Das berichtete der griechische Staatssender ERT am Mittwoch unter Berufung auf die Küstenwache.

Bisher seien 104 Menschen gerettet worden. Die Überlebenden hätten angegeben, dass sich Hunderte Menschen an Bord des gesunkenen Bootes befunden hätten. Es wurde daher befürchtet, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen könnte.

In dem betreffenden Gebiet sind zahlreiche Patrouillenboote, Hubschrauber und Frachter im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen. Das Unglück ereignete sich demnach in der Nacht zum Mittwoch in internationalen Gewässern vor der Halbinsel Peloponnes.

SDA/step

