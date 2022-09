Bologna im Herbst – Durch die Höllenstrasse ins Paradies Die Hauptstadt der Region Emilia-Romagna wächst und wächst. Die Altstadt aber bleibt eng und verwinkelt, schattig und intim. Der perfekte Herbsttrip. Roger Anderegg

Via dell’ Inferno: Trotz des nicht grad einladenden Namens lohnt sich ein Spaziergang durch Bolognas enge «Höllenstrasse» und die unzähligen anderen Gassen der verwinkelten Altstadt. Foto: Getty

Am schönsten präsentiert sich das mittelalterliche Bologna an einem Sonntagmorgen um sieben. Die Gassen, die noch vor fünf Stunden von den Rufen, dem Gelächter und den Gesängen heimkehrender Menschen widerhallten, liegen jetzt still und verlassen. Die Fensterläden sind, besonders dort, wo sie von frühen Sonnenstrahlen getroffen werden, geschlossen. Alles schläft.