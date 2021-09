Thomas Hürlimanns Reisetagebücher – Durch Afrika im Renault 4 Gepackt von Abenteuerlust, reiste Thomas Hürlimann als Student durch den afrikanischen Kontinent. Unterwegs fasste er den Vorsatz, einen Roman zu schreiben. Thema: die Schweiz. Irmgard Wirtz

Thomas Hürlimanns Tagebücher, die Landkarte und ein Zeitungsartikel zeugen von der abenteuerlichen Reise der jungen Schweizer. Foto: Simon Schmid (NB)

In seinen bunten Kinderzeichnungen und später in den Geschichten unternahm Thomas Hürlimann Ende der 1950er-Jahre muntere Reisen zu Wasser und durch die Luft. Dabei imitierte er Märchensammlungen und Fluglinienkataloge der Swissair, wie die von der Mutter aufbewahrten Konvolute im Archiv Hürlimann zeigen. Diese Bubenträume zeugen von Fernweh und Reiselust und davon, wie Hürlimann nach der Internatszeit im Kloster Einsiedeln nach vitalen Erlebnissen strebte – in anderer Motivation als vor ihm Friedrich Glauser und Annemarie Schwarzenbach: Er wollte durch die seit den 1960er-Jahren unabhängigen Staaten Afrikas reisen.

Thomas Hürlimann: Die Familie und die Schweiz Geboren am 21. Dezember 1950 in Walchwil ZG. Hürlimann war 1981 mit «Die Tessinerin» Gründungsautor des Ammann-Verlags, bei dem seine Werke bis 2011 erschienen. Autor von Theaterstücken und Romanen. Thema war oft die eigene Familiengeschichte, die eng mit der Schweiz verbunden ist: Thomas Hürlimanns Vater war der Alt-Bundesrat Hans Hürlimann (1973–1981).

Der 22-jährige Student begab sich 1973 mit drei Kommilitonen – Claude Blum, Michael Neidhart und Anton Schärer – auf eine Grand Tour von Marokko nach Südafrika, mit Wasserkanistern auf dem Dach und mit dem Label «Africa and India Travel» auf den Türen ihrer beiden Renaults 4. Die Route wurde auf einer Strassenkarte des TCS eingezeichnet, etappiert und mit einer politischen Karte aus dem Schulatlas von 1960 dokumentiert.

Unter diesen Planungsvoraussetzungen mutet es abenteuerlich an, durch Algerien, Niger, Nigeria, Kamerun, die Republik Zentralafrika, Zaire, Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia, Sambia, Malawi, Moçambique, Rhodesien, Südafrika und wieder zurück bis nach Kenia zu fahren, wo die Quadriga nach Karachi-Bombay übersetzte. Sie waren vorsorglich begleitet von einem Schutzbrief der Eidgenossenschaft, der sich an Schweizer Vertretungen in 20 Staaten bis in den Iran und nach Pakistan richtete. Ausgefertigt war dieser im Auftrag des Ständerats Hans Hürlimann, der nicht als Parlamentarier, sondern als Vater über das Vorhaben informierte und überall 500 Franken als Soforthilfe für die «Globetrotter» in Not mit seinem Namen und Titel haftend hinterlegen liess.

Bar der Kenntnis über die aktuelle innenpolitische Lage der bereisten Länder fuhren die Studenten durch militärisch besetzte Gebiete. So geriet die Vorhut, Hürlimann und Blum, in der Provinz Tete, Moçambique, in einen Militärkonvoi auf der Strecke zwischen Malawi und Rhodesien, wie ein Tagebuchausschnitt und eine Fotoreportage belegen.

«Ich erwachte als Erster und beschloss, ich für mich, einen grossen Roman zu schreiben.» Thomas Hürlimann

Journal führte Thomas Hürlimann auch für die heimische Presse, wie Abdrucke im luzernischen «Vaterland» und die Wochenendbeilage der NZZ bezeugen. Nachdem das Reisetagebuch in Zaire in den Ruinen der Kolonialzeit und den ausgebrannten Panzern der Befreiungskriege der 60er-Jahre verloren gegangen war, notierte er unbekümmert auf der Überfahrt von Durban nach Bombay – wie wir aus den erhaltenen Heften erfahren –, dass er sich an einen Morgen in der Wüste erinnere: «Ich erwachte als Erster und beschloss, ich für mich, einen grossen Roman zu schreiben.»

Das blaue Tagebuch zeigt, wie er den Vorsatz gleich umsetzt und aus der Ferne über die Schweiz schreibt. Das erste Kapitel exponiert die Diskussion über die Todesstrafe mit einer Hinrichtungsszene in einem Schweizer Dorf: Die Honoratioren des Dorfs, Friedensrichter, Polizeipräsident, Lehrer, Arzt, Kantonsrat und Pfarrer, beraten im Wirtshaus über die Exekution. In der Liebesgeschichte der Odette Hörnli, in dieser in der Ferne evozierten Welt, bleibt die Reise von Afrika nach Indien vollkommen ausgeblendet. Das ermöglicht die Schweiz als Fiktion.

