Corona-Epizentrum USA – Dunkle Wochen stehen Amerika bevor Zehntausende Bürger werden am Coronavirus sterben, vielleicht Hunderttausende. Millionen melden sich arbeitslos. Der Präsident ist im Kriegsmodus. Bericht aus einem Land im Ausnahmezustand. Alan Cassidy aus Washington

Hilfe kommt, aber die wird bei Weitem nicht reichen: Das Spitalschiff USNS Comfort erreicht New York. Foto: Reuters/Mike Segar

Calvin Sun ist Notfallarzt in New York. Jeden Abend, wenn er von seiner Arbeit auf der Intensivstation zurückkehrt, legt er seine Schutzmaske in den Backofen, bei 70 Grad Celsius. Das soll das Virus töten. Am nächsten Morgen zieht er die Maske erneut an, eine Maske, die für den einmaligen Gebrauch gedacht ist, so wie auch die Plastikbrille, die er sich seit mehr als einer Woche überstreift.