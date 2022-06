Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Düstere Klänge und feministische Ikonen Von Literaturspaziergängen durch die Stadt Bern, experimentellen Paarungen von Perkussion und Streichern und Youtube-Videos als Holzschnitte. Kulturredaktion

Kämpferische Latinas: Chocolate Remix, Sara Hebe und Machete na Boca

2017 wurde sie von der BBC zu einer der 100 inspirierendsten und innovativsten Frauen der Welt erkoren. Und in ihrer Heimat Argentinien gehört sie zu den Führungspersönlichkeiten der Frauenbewegung. Dabei tut die Produzentin, Rapperin und Sängerin Romina Bernardo eigentlich nur das, was vor ihr schon andere getan haben: Sie schnappt sich ein von Machismo verunstaltetes Musikgenre und deutet es feministisch um. Im Falle von Bernardo, die unter dem Projektnamen Chocolate Remix die Welt erobert, ist es der Reggaeton, den sie auch musikalisch wieder aufraut und zu jener knackig-aggressiven Club-Mukke macht, die er in seinen Anfangszeiten einmal war. Chocolate Remix reist mit der genauso kämpferischen Ikone der argentinischen Queer-Szene nach Bern: Sara Hebe ist eine der bekanntesten Rapperinnen Latinamerikas und wirbelwindet in der musikalischen Zwischenwelt, in der Hip-Hop, Cumbia, Reggaeton und Elektro aufeinanderprallen. Den engagierten Dreizack vervollständigt das Latin-Rap-Kollektiv Machete na Boca aus Spanien. (ane)