Tagestipp: Kulturpunkt-Ausstellung – Düster bis euphorisch Die Künstlerinnen Dora Solarska und Lisa Warszawski stellen ihre Bilder in der Ausstellung «Falling and Rising» im Berner Kulturpunkt aus. Michael Feller

Teilweise düster: Die Bilder von Dora Solarska und Lisa Warszawski. Bild: PD

Der Kulturpunkt im Progr zeigt in einer Doppelausstellung Kunst aus der Kunstwerkstatt Waldau in der psychiatrischen Klinik. Die gebürtige Polin Dora Solarska lebt seit 2013 in Bern. Sie hat Kunst und Schauspiel studiert und sich unter anderem zur Expressive-Arts-Therapeutin ausbilden lassen. Sie ist auch als Schriftstellerin tätig. Lisa Warszawski arbeitet seit 2018 als Betreuerin in der Kunstwerkstatt Waldau. «Falling and Rising» heisst ihre gemeinsame Schau der kraftvoll-euphorischen und manchmal düsteren Bilder. (mfe)

