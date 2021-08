Die Burgergemeinde holzt – Dürre Äste absägen und Baumkronen stutzen Die Burgergemeinde Bern will in ihren Wäldern bei geschwächten Bäumen dafür sorgen, dass keine Äste herunterfallen. Die Arbeiten beginnen heute Dienstag im Dählhölzliwald. db

Bei alten oder von Schädlingen befallenen Bäumen bilden die Baumkronen eine Gefahr dar. zvg

Geschwächte Bäume können eine Gefahr für Waldbesuchende darstellen, weil von ihnen des öftern Äste herunterfallen. Der Forstdienst der Burgergemeinde Bern will in den kommenden Wochen Gefahrenstellen eliminieren, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag heisst. Die Arbeiten beginnen im Dählhölzliwald.

Bäume können aus unterschiedlichen Gründen geschwächt sein, schreibt die Burgergemeinde. Bei einigen ist es ihr Alter, andere wiederum leiden unter Schädlingen oder den klimatischen Bedingungen der letzten Jahre. Die Folge seien beispielsweise geschwächte Baumkronen, von denen «stattliche Äste herunterstürzen und so Waldbesuchende gefährden können».

Kurzfristige Sperrungen

Der Forstbetrieb der Burgergemeinde werde in den kommenden Wochen gezielt solche Gefahrenstellen entschärfen, steht in der Mitteilung. Entlang von Waldstrassen und Erholungseinrichtungen der Burgergemeinde Bern, wie beispielsweise dem Glasbrunnen, würden wo nötig Äste entfernt, Baumkronen gestutzt oder im Einzelfall Bäume ganz gefällt, beziehungsweise geerntet. So werde die Sicherheit für die Waldbesuchenden rechtzeitig wiederhergestellt. Wegen der Arbeiten könne es kurzfristig zu Sperrungen oder Umleitungen kommen.

Whatsapp-Warnungen Infos einblenden Um waldmässig auf dem Laufenden sein zu können, bietet die Burgergemeinde Bern für den Bremgartenwald und den Dählhölzliwald je eine Whatsapp-Gruppe an. Bei Stürmen, bei Waldbrandgefahr, anstehenden Arbeiten oder aus anderweitigen Gründen erhalten Interessierte eine Meldung direkt auf ihr Smartphone. Um den Alarm-Dienst zu aktivieren, genügt es, eine Whatsapp-Nachricht mit dem eigenen Namen und «01» (für Bremgartenwald) oder «02» (für Dählhölzliwald) an die Nummer 076 556 11 65 zu senden.

Die Arbeiten beginnen heute Dienstag im Dählhölzliwald, wo die Sicherheitsholzerei rund zwei Wochen dauern wird. Danach folgen gleiche Arbeiten im südlichen Teil des Bremgartenwaldes, im Egghölzli, im Steinhölzliwald, im Wylerwald, im Schosshaldenwald sowie im Reichenbachwald resp. Thormannboden. Die Arbeiten dauern gemäss Mitteilung insgesamt bis ungefähr Mitte Oktober 2021.

