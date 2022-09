Aus Überzeugung auf die Strasse – Dürfen wir Tiere so halten? Bilder aus der Nutztierhaltung warfen eine Biologiestudentin aus ihrer Bahn. Heute kämpft sie in Burgdorf für die Massentierhaltungsinitiative. Kathrin Holzer

Die Regionalgruppe Emmental-Oberaargau pro Massentierhaltungsinitiative setzt in Burgdorf ein Zeichen. Foto: Marcel Bieri

Ein bisschen Überwindung kostet es die jungen Menschen schon, sich einfach so hinzulegen. In aller Öffentlichkeit. Unter den teils irritierten, teils spöttischen Blicken der Passanten, die sich an diesem Samstagmittag durch die Burgdorfer Bahnhofstrasse bewegen.