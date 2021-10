Tourismusoffensive nach Corona – Dubai gibt sich geläutert Das Wüstenemirat will mit Vorurteilen und vergangenen Sünden aufräumen. Arabische Gigantomanie allein ist im Tourismus nicht mehr genug. Ein Streifzug durch die eben gestartete Expo. Moritz Marthaler aus Dubai

Gestärkte Hemden, gespannte Erwartung: Der Schweizer Pavillon an der Expo in Dubai. Foto: Präsenz Schweiz (zVg)

In Dubai machen sie die Nacht aus plausiblen Gründen zum Tag. Erst mit der Dämmerung wird es erträglich warm, erwacht die Weltausstellung zum Leben. Im Schweizer Pavillon werden die ersten Weine entkorkt – Petite Arvine aus dem Wallis, Mont-sur-Rolle aus der Waadt. Bald will Manuel Salchli auch Raclette servieren. Er ist zufrieden mit dem Start, an Wochenenden besuchen den Kubus bis zu 7000 Menschen pro Tag. «Und die besten Monate haben wir noch vor uns», sagt der Berner, der für die EDA-Abteilung Präsenz Schweiz den helvetischen Auftritt an der Expo verantwortet.