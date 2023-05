Nuzzolo über die Berner Sportclubs – «Du kannst nicht überall die Nummer 1 sein» Der bald 40-Jährige ist sowohl den Young Boys wie dem SCB verbunden. Er hätte nicht gedacht, dass sich die Vorzeichen in der Sportstadt Bern derart stark verändern könnten. Dominic Wuillemin

Das Feuer brennt: Bald 40-jährig, stürmt Raphael Nuzzolo noch immer für Xamax. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

«Unvorstellbar», sagt Raphael Nuzzolo. Und meint damit nicht die Tatsache, dass er mit bald 40 Jahren immer noch für Xamax in der Challenge League spielt. Nein, im Gespräch geht es um die zwei grossen Berner Sportclubs, die er beide in seinem Herzen trägt. Er ist Fan des SCB, seit er im Seeland aufgewachsen ist. Für die Young Boys spielte er von 2011 bis 2016, nach wie vor ist er mit dem Club verbunden. Nicht nur, weil YB-Sportchef Steve von Bergen sein bester Freund ist.

Unvorstellbar war für Nuzzolo lange, wie sich die Vorzeichen in der Sportstadt Bern verändert haben. Seit er denken konnte, galt meistens die Losung, dass der SCB die Titel holt, während YB diese veryoungboyste. Von 1989 bis 2019 wurden die Eishockeyaner zehnmal Meister, sie waren die «Big Bad Bears», manchmal arrogant, immer erfolgshungrig, eine Siegesmaschine eben.

Die Treffen mit den SCB-Spielern

In dieser Zeit trafen sich Exponenten der Young Boys mit solchen des SC Bern hin und wieder privat, «Stammtisch» nannten sie den Event. Nuzzolo war dabei, auch von Bergen, Christoph Spycher, Stéphane Chapuisat und Kommunikationschef Albert Staudenmann. Von der anderen Seite der Papiermühlestrasse nahmen etwa Philippe Furrer, Ramon Untersander, Marco Bührer und Pascal Berger teil. Und wenn es bei Speis und Trank mal wieder hoch herging, dann konnten die Eishockeyaner die Fussballer mit deren Erfolglosigkeit genüsslich aufziehen.

Tempi passati: Mit dem Meistertitel 2023, dem 16. in der 125-jährigen Vereinshistorie, haben die Young Boys den SCB eingeholt. Aber nicht nur das: Ihr Zuschauerschnitt ist fast doppelt so hoch wie jener der Mutzen. Sie sind en vogue, während ihr Nachbar Trainer en masse verschleisst. Aber Nuzzolo hält dem SCB weiter die Treue, auch vergangene Saison war er ein paarmal im Stadion. «Es macht einfach Spass, Eishockey zu schauen», sagt er.

Eine Cola vor dem Spiel? Kein Problem

Nuzzolo gefällt die Ausgeglichenheit in der National League, diese sorge für Spannung. In der Super League sei die Differenz zwischen den Clubs dagegen viel grösser. Seit der Saison 2003/04 hat es nur drei verschiedene Meister gegeben: Basel (11x), FCZ (4x) und YB (5x). Wobei Nuzzolo die aktuelle Dominanz der Young Boys natürlich nicht stört. Zu gut erinnert er sich an seine Zeit in Bern, als es die Basler waren, die Nuzzolo und seine Teamkollegen manchmal um mehr als zwanzig Punkte distanzierten – und nicht umgekehrt.

Raphael Nuzzolo mit YB-Sportchef Steve von Bergen und Alain Rochat bei einem Spiel des SC Bern. Foto: Andreas Blatter

Nuzzolo pflegt mit einigen Eishockeyprofis Kontakt, etwa mit Lausannes Joël Genazzi. Er findet, dieser Austausch sei für seine eigene Laufbahn bereichernd. So beeindruckte ihn die Mentalität der Hockeyaner, er habe etwa erkannt, dass diese die Vorbereitung auf eine Partie oft lockerer angehen würden als Fussballer.

Im Eishockey liege auch mal eine Cola kurz vor dem Spiel drin, die stundenlange Anreise im Bus am Matchtag sei ebenso kein Problem. «Wir Fussballer nehmen die Vorbereitung manchmal zu ernst.» Früher hat der Neuenburger Einladungen zu einem Essen am Abend vor Partien nie angenommen, nun veranstaltet er manchmal selbst ein Barbecue. «Geschadet hat es mir jedenfalls nicht», sagt er.

Das Lachen ist dem Offensivspieler nicht vergangen, nicht einmal in dieser schwierigen Zeit mit Xamax. «Der ewige Nuzzolo» nannte ihn diese Zeitung einmal. Ob er eine weitere Saison anhängt, will er bald entscheiden. Klar ist für ihn, dass er auch nach seiner Karriere im Fussball tätig sein möchte.

YB wie Xamax

So oder so wird er auch künftig seinen Blick nach Bern richten. YB-Sportchef von Bergen trifft er regelmässig, etliche alte Bekannte sind immer noch für den Verein tätig. 2011, als er die Neuenburger in Richtung Bern verlassen habe, hätte er nicht geglaubt, dass er woanders als bei Xamax auf ein familiäres Umfeld treffen würde, sagt er. «Aber YB ist auch so ein Club – einfach grösser», sagt er.

Und der SCB? Nuzzolo ist zuversichtlich, was dessen Zukunft betrifft. Wenn eine Ära zu Ende gehe, brauche es Zeit, neuen Schwung aufzunehmen. «Irgendwann wird auch der SCB wieder ganz vorne mitspielen.»

Bis dahin tröstet er sich mit dem Erfolg der Young Boys. Er sagt: «Du kannst nicht überall die Nummer 1 sein.»

