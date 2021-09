«Mundart»-Glosse über das Heiraten – Drum prüfe, wer sich ewig etc. Heiraten ist wie ein Kaleidoskop: Etwas wird verschoben, und schon ändert das ganze Bild. Und zwar nicht immer zum Besseren, findet unsere «Mundart»-Kolumnistin. Renée Maria Bellafante

Eine Ehe ist ein süsses Versprechen, eine Hochzeit aber eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Foto: Johanna Bossart

Ehrlech gseit ischs mir zimlech glych, wär wän hüratet. Näb däm, dass i dä Rummu drum aube nid verstah u viles dranne o schlicht dernäbe finge, wenn i mers i de grössere Zämehäng überlege. Grad itz, mit au däm Hin u Här u däm Gniet bezüglech impfe oder nid. U au dene wahnsinnige Freiheits-Yschränkigsgfüeu, wo de widerum uf der angere Syte überhoupt nid vorhande sy. Mit der moderne Technik wirsch durend u fasch überau ygschirret u zur Apassig zwunge, aber das stört nid.

U äbe de ds Hürate – da chasch de o nümm immer wi de wosch. Hie und da si Kompromisse gfragt. Aber mir wei ja itz nid scho wider grüble. U glych, das Cheibehürate! I ghöre ja no zu dere Generation, wo s komisch isch gsy, we de dä Schritt nid gmacht hesch. Zu dere Generation, wo öpper, wo schwanger worde isch, het «müesse» hürate. Wos ender unmoralisch isch gsy, wenn nid. U scho im «Müesse» isch so viu Negatyvs gläge, dass es fasch es Wunder isch gsy, wes guet isch cho. Näb däm, dass es sowiso es Wunder isch, we zwöi dür ds Läbe göh, mängs Jahr, u sech geng no gärn hei.