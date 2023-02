Wutbürger in Orpund – Drohungen gegen Gemeinde – Verdächtiger in U-Haft Die Polizei hat eine Person festgenommen, die mutmasslich für die Drohungen gegenüber der Gemeinde Orpund verantwortlich ist.

Diese Schaukästen wurden beschädigt. Bild: Anne-Camille Vaucher

Er verschmierte Wände und schrieb den Behörden Drohbriefe: Ein Wutbürger sorgte in Orpund für Aufruhr. Es eskalierte so weit, dass die Gemeinde gar einen Sicherheitsdienst engagierte, um die Angestellten zu schützen. Nun ist der mutmassliche Täter in Untersuchungshaft.