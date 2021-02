Grosseinsatz in Huttwil – Drohung und verdächtiger Rucksack – Massentest wird verlegt Der Einsatz des Testmobils musste am Samstag in Huttwil anders als geplant durchgeführt werden. Am vorgesehenen Standort war ein Rucksack deponiert. Daran angeheftet war eine Drohung. db/pkb

Der Covid-19-Testtruck ist für rasche mobile Einsätze im Kantonsgebiet vorgesehen. Am Samstag ist er in Huttwil postiert. zvg



Auf dem Parkplatz Oberdorf in Huttwil ist am Samstagmorgen um 6 Uhr ein deponierter Rucksack mit einer angehefteten Drohung gefunden worden. An diesem Standort hätte der mobile Covid-19-Test-Truck des Kantons Bern für einen Massentest hingestellt werden sollen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit und bestätigte damit einen Bericht des Online-Portals von «20 Minuten». Der Rucksack erwies sich als harmlos. Der Massentest konnte an einem anderen Ort durchgeführt werden.

Zur Sicherheit aller Beteiligten sei der Parkplatz nach dem Fund des Rucksacks grossräumig abgesperrt worden, heisst es in der Polizeimitteilung. In der Folge kam es zu einem Grosseinsatz. Spezialdienste wurden aufgeboten, darunter auch das Dezernat Brände und Explosionen. Im Einsatz standen ebenfalls die Regio-Feuerwehr Huttwil und – vorsorglich – ein Ambulanzteam. Nach «umfassenden Abklärungen» habe sich gezeigt, heisst es in der Mitteilung, dass vom Inhalt des Rucksacks keine Gefahr ausging. Die Ermittlungen zur Urheberschaft seien aufgenommen worden.

Drohbriefe an Behörden

Seit Anfang Woche seien bei der Kantonspolizei Bern bereits mehrere Meldungen zu verdächtigen Briefen eingegangen, schreibt die Polizei. Die Briefe seien allesamt an verschiedene Behörden und Institutionen in der Region Bern adressiert gewesen und enthielten pulverartige, zunächst unbekannte, Substanzen. Umgehend seien jeweils Spezialisten von Polizei und Feuerwehr beigezogen worden.

Gemäss den durchgeführten Messungen und Untersuchungen konnten die Substanzen in der Folge als ungefährlich beurteilt werden. Zur Urheberschaft und den Hintergründen der Briefe sind Ermittlungen im Gang. Die Substanzen wurden teilweise für weitere Analysen sichergestellt. Es werden Strafverfahren eröffnet. Derzeit bestehen gemäss Kantonspolizei keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Fall in Huttwil.

Es kann ein teurer Scherz werden

Die Kantonspolizei ruft in ihrer Mitteilung in Erinnerung, dass den Urhebern von Drohungen und den Absendern von Briefen oder Postsendungen, die so daherkommen, als wären sie gefährlich, nicht nur strafrechtliche Konsequenzen drohen, sondern auch hohe Kosten – und zwar auch dann, wenn eine solche Aktion als Scherz gedacht war.

Die Kantonspolizei Bern nehme solche Ereignisse immer ernst, schreibt sie. Die damit einhergehenden Sicherheitsmassnahmen könnten rasch ein umfangreiches Aufgebot von Einsatzkräften und Spezialisten nach sich ziehen und mitunter Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge haben. Bei solchen Vorkommnissen stünden etwa Straftatbestände wie Schreckung der Bevölkerung oder Nötigung im Raum. Diese müssen von den Strafverfolgungsbehörden von Amtes wegen untersucht werden. Dabei sei es unerheblich, aus welchen Beweggründen solche Sendungen verschickt wurden.

Im Falle einer Verurteilung können den Urhebern nebst einer Strafe zusätzlich die – nicht selten beträchtlichen – Verfahrenskosten, Schadenersatzforderungen aus Privatklagen sowie Kosten der Einsatzorganisationen auferlegt werden, wie die Polizei schreibt.