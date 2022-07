Steigende Schulden, steigende Zinsen – Droht zehn Jahre später eine neue Euro-Krise? «Whatever it takes»: Vor genau zehn Jahren rettete der europäische Zentralbankchef Mario Draghi den Euro – mit nur drei Worten. Jetzt ist die Angst zurück. Victor Gojdka aus Frankfurt

Als Chef der Europäischen Zentralbank war Mario Draghi der Retter des Euro – als gescheiterter Regierungschef in Rom könnte er nun zum Risiko werden. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Es war eine fast viktorianische Gartenparty, zu der der damalige britische Premier David Cameron ins herrschaftliche Lancaster House geladen hatten. Neben Kerzenständern und Kronleuchtern hatte er an jenem 24. Juli 2012 Handtaschen der englischen Stardesignerin Vivienne Westwood drapieren lassen, draussen auf dem Rasen im prallen Sonnenschein Prinz Charles und Finanzpolitikerin Christine Lagarde zum Scherzen zusammengeführt.

Die Delegierten nahmen ein paar Häppchen von Sternekoch Tom Aiken, der Lachs aus dem schottischen Loch Duart mit Ziegenkäse aus Yorkshire kombinierte. Camerons grosse Wirtschaftsparty im Garten des klassizistischen Herrenhauses sollte eine Machtdemonstration des modernen Grossbritannien werden, die grösste Wirtschaftskonferenz in der Geschichte des Landes. Nichts, könnte man sagen, ist dramatischer schiefgegangen.

Denn es waren nicht die Worte Camerons, die der Welt im Ohr blieben und nicht die Scherze des damaligen Londoner Bürgermeisters Boris Johnson. Es war ein fein säuberlich platzierter Satz von Mario Draghi, des damaligen Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), mit dem niemand der versammelten Wirtschaftsführer gerechnet hatte. Ein Satz, der Geschichte schreiben sollte. Die EZB werde alles Erforderliche tun, um den Euro zu erhalten. Oder auf Englisch: «Whatever it takes.»

Für Italien wird es wieder teuer

Aus Mario Draghi war an den Finanzmärkten über Nacht «Super Mario» geworden. Die Euro-Angreifer an den Finanzmärkten hatten die Wucht der Worte verstanden, Aktien- und Anleihekurse schossen in die Höhe, die Zinskosten der angeschlagenen Länder sanken wieder.

Exakt zehn Jahre später allerdings droht Draghi, der Retter von einst, zum Risiko zu werden. Denn ausgerechnet sein Rücktritt als italienischer Regierungschef könnte den Euro abermals in unruhiges Fahrwasser bringen.

So summiert sich der portugiesische Schuldenstand zehn Jahre nach Draghis Worten immer noch auf beträchtliche 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, der italienische auf 150 Prozent, der griechische gar auf fast 200 Prozent.

Alleine im Krisenland Italien summiert sich der Schuldenstand inzwischen auf 2,7 Billionen Euro. Will sich das Land aktuell für zehn Jahre Geld am Kapitalmarkt leihen, müsste es dafür rund 3,5 Prozent Zinsen zahlen – fast sechsmal so viel wie noch vor einem Jahr. Steigen die Zinsen weiter, wird die Rechnung für Italien schnell teuer.

Viele Analysten hatten diese Vermutung jedenfalls am vergangenen Donnerstag, schon bevor EZB-Chefin Christine Lagarde auch nur ein einziges Wort gesagt hatte. Ihr Blazer? Tiefschwarz. Die Bluse? Ebenso schwarz. Das weisse Einstecktuch? In der Silhouette eines fallenden Aktiencharts. Man muss nicht viel vom Notenbankerlatein kapieren, um auch so zu verstehen, dass die Lage ernst ist.

An den Börsen hat die italienische Regierungskrise jedenfalls Sorgen wieder aufkeimen lassen. Bei Neuwahlen könnte ausgerechnet jener Politiker wieder reüssieren, der das Land damals in die Schuldenkrise hineinregiert hatte. Der schillernde Multimilliardär Silvio Berlusconi, bekannt durch Bunga-Bunga-Partys und Korruptionsskandale, wirbt mit 1000 Euro Mindestrente für alle – das wäre glatt doppelt so viel wie der aktuelle Satz. Sollten er oder andere europaskeptische Kräfte die Regierungsbank erobern, könnte das eine erneute Staatsschuldenkrise auslösen.

Vor zehn Jahren, am 24. Juli 2012, schien die Kraft des Wortes auszureichen, um die Märkte zu beruhigen. Mehr als zwei Jahre war es da her, dass die griechische Regierung eingestehen musste, ihre Schuldenzahlen geschönt zu haben. Unter Anlegern kam Unruhe auf, die Risikoaufschläge auf Staatspapiere aus Athen stiegen, später auch auf italienische, portugiesische und spanische Titel. Einem ersten Rettungspaket folgten Bankschieflagen, ein Rettungsschirm, Finanzstabilisierungsfazilitäten und Finanzstabilisierungsmechanismen.

Es war Mario Draghi, der diese aufgeregte Krisenpolitik der europäischen Staatschefs mit einem Mal beendete. Sein «whatever it takes» machte den internationalen Anlegern klar: Wer Italien, Griechenland oder Spanien Geld leiht, braucht keine Sorge haben, dabei Geld zu verlieren.

Und es waren nicht bloss Draghis Worte, die das Vertrauen in den Euro schlagartig wiederherstellen sollten. Schon wenige Wochen nach seiner Rede brachte die EZB die «Bazooka» ins Spiel, von den eher weniger martialischen Notenbankern stets «Outright Monetary Transactions» genannt.

Mit diesem Wortungetüm hätte die Zentralbank massenhaft Anleihen von kriselnden Eurostaaten aufkaufen können. Der Haken: Notleidende Länder hätten vorher ein Kreditprogramm mit dem Euro-Rettungsschirm vereinbaren müssen, an das klare Reformauflagen geknüpft wären. Zu viel für die stolzen Länder des europäischen Südens. Zu viel auch für eine Handvoll deutscher Ökonomen, die verbotene Staatsfinanzierung durch die Notenbank witterten, am Ende aber selbst vor dem Bundesverfassungsgericht de facto unterlagen.

Am Ende schuf die EZB billionenschwere Hilfsprogramme ohne Auflagen, mit denen sie ab 2015 und im Corona-Crash im grossen Stil Anleihen kaufte und die Märkte beruhigte.

Heute muss es EZB-Chefin Lagarde richten

Ausgerechnet im Juni sollten diese Krisenmassnahmen eigentlich auslaufen. «Eigentlich», weil es damit nicht weit her ist. Nach einer hektisch einberufenen Sondersitzung zur Lage der Euro-Zone im Juni, kündigte die Europäische Zentralbank nun ein neues Kriseninstrument an. Mit dem Transmission Protection Instrument wollen die Notenbanker Anleihen jener Eurostaaten aufkaufen können, die von den Anlegern verschmäht werden.

Würde die EZB wieder massiv Staatsanleihen am Markt aufkaufen, bringt das eine grosse Zusatznachfrage nach den Titeln – und senkt für die Staaten mittelbar die Zinsen. Niemand allerdings weiss, ab wann das neue Instrument greifen soll: Wenn Italien zwei Prozent mehr Zinsen zahlen muss als Deutschland? Oder doch erst ab 2,5 Prozent?

Vielleicht mag sich mancher angesichts solcher Debatten noch einmal vor Augen rufen, was der damalige EZB-Chef Draghi vor zehn Jahren auch noch sagte über den Euro: Die Gemeinschaftswährung, dichtete er, sei im Prinzip wie eine Hummel. Physikalisch sei es ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie fliegt. Doch sie tut es.





Fehler gefunden?Jetzt melden.