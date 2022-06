Dilemma in Burgdorf – Dringend gesucht: ein Jugendhaus Seit einigen Monaten gibt es in der Stadt keinen Jugendraum mehr. Zwar will man das Haus am Waldeggweg nutzen. Doch die Anwohner wehren sich. Regina Schneeberger

Die alte Wagnerei am Waldeggweg soll zum Jugendraum werden. Nicht alle finden das gut. Foto: Raphael Moser

In einer Stadt gibt es viele Lärmquellen. Baustellen etwa, der Strassenverkehr oder wilde Partys. In Burgdorf sorgt man sich derzeit aber um ganz andere Geräusche. Jene, die Jugendliche verursachen, wenn sie töggelen, Filme schauen oder lauthals Karaoke singen. Das würden sie im Jugendtreff tun. Würden. Denn noch immer hat die Stadt keinen Jugendraum. Der Grund: Am geplanten Standort befürchten die Anwohner zu viel Lärm.