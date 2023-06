Die YB-Spieler in der Saisonbilanz – Dreimal Bestnote, eine Ungenügende – und ein paar junge Aufsteiger Nach 48 Spielen, Meistertitel und Cupsieg ist die YB-Saison am Sonntag zu Ende gegangen. Dabei taten sich unter etlichen Überfliegern auch einige Enttäuschungen hervor. Dominic Wuillemin Fabian Sangines

Ist zum dritten Mal Torschützenkönig der Super League: Jean-Pierre Nsame.

David von Ballmoos – Note 5

Das Trikot zog der Goalie in der Rückrunde nur noch über, wenn es Titel zu feiern gab. Verletzungsbedingt absolvierte er seit der Winterpause keine einzige Partie. So kann vergessen gehen, dass er in der Vorrunde ein starker Rückhalt war.