Nations League – Drei weitere Ukrainer positiv – Spiel auf der Kippe Noch gibt es kein grünes Licht vom Kantonsarzt: Die Uefa will die Partie durchführen, die Behörden zögern. Marcel Rohner

Einer der drei neuen Infizierten: Ruslan Malinowski stand gegen Deutschland noch auf dem Platz. Foto: Maja Hitij (Getty Images)

In Luzern steht ein Spiel gegen den Abstieg an, die Schweiz gegen die Ukraine, der Sieger bleibt oben. Doch ob dieses Spiel am Dienstagabend überhaupt stattfinden kann, steht auch am Mittag davor noch in den Sternen. Die beiden Teams warten auf einen Entscheid des Kantonsarzt.

Denn die Gäste aus der Ukraine hatten mit nicht wenigen Coronafällen zu kämpfen, in der eigenen Liga und in der Nationalmannschaft. Darum haben sie extra für das Spiel gegen die Schweiz drei Spieler aus der U-21 einfliegen lassen. Die Osteuropäer sind frohen Mutes, vermelden am Dienstagmorgen über die sozialen Medien das Aufgebot für das Spiel, als wäre alles normal.

Es könnte aber dennoch sein, dass sie unverrichteter Dinge wieder abreisen müssen. Wie der Verband auch bekannt gibt, sind am Montag mit Eduard Sobol, Yevhen Makarenko und Dmytro Riznyk drei Spieler der Ukraine positiv getestet worden. Dazu kamen am Dienstag Junior Moraes, Sergej Kriwtsow und Ruslan Malinowski. Mit den vier Spielern, die bereits vor dem Spiel gegen Deutschland vom Samstag getestet wurden, steht die Ukraine mittlerweile bei zehn Infizierten.

Der europäische Fussballverband Uefa soll, so schreiben es die Ukrainer weiter, eingewilligt haben, das Spiel dennoch durchzuführen. Moraes und Kriwtsow seien für den Verband sogar spielberechtigt, da sie genug Antikörper in sich tragen würden, die eine Ansteckung verhindern sollen. Der finale Entscheid liege bei den Behörden vor Ort, also beim Luzerner Kantonsarzt.