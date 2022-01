Amoklauf in Heidelberg – Drei verletzte Studierende «auf dem Weg der körperlichen Besserung» Einen Tag nach dem tödlichen Angriff an der Universität Heidelberg konnten alle verletzten Personen den Spital wieder verlassen. Zum Tathergang wurden weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

Vor dem Tatort wird am Tag nach dem Amoklauf mit Blumen dem Opfer gedacht. (25. Januar 2022) Foto: Ronald Wittek (Keystone)

Die drei beim Amoklauf von Heidelberg verletzten Studierenden haben die Klinik wieder verlassen. Nach ambulanten Behandlungen im Krankenhaus befänden sie sich «auf dem Weg der körperlichen Besserung», teilten die Ermittler am Dienstag mit. Ein 18-Jähriger hatte am Montag an der Heidelberger Universität während einer Vorlesung eine 23-jährige Studentin erschossen und die drei Studierenden im Alter von 19 und 21 Jahren durch Schüsse verletzt.

Nach dem Amoklauf ist zudem eine 32-köpfige Ermittlungsgruppe namens «Botanik» eingerichtet worden. Diese ermittle unter Leitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg vor allem zur Herkunft der Waffen und zum Motiv des Tatverdächtigen, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Strobl nannte auch weitere Einzelheiten zum Tathergang: So habe sich der Vater des Verdächtigen am Montagmittag bei der Polizei gemeldet.

Um 12.24 Uhr am Montag seien die ersten Notrufe eingegangen, sagte Strobl. Sechs Minuten später seien die ersten Streifenwagen am Campus im Neuenheimer Feld eingetroffen. Um 12.32 Uhr habe der Vater bei der Polizei in Heidelberg angerufen und von einer Whatsapp-Nachricht seines Sohns berichtet, in der dieser die Tat angekündigt habe. Es war bereits bekannt, dass der 18-Jährige unmittelbar vor der Tat eine Whatsapp-Nachricht abgesetzt haben soll, dass nun «Leute bestraft werden müssen».

Der Angreifer drang mit einer Doppelflinte und einer Repetierwaffe in den Hörsaal ein: Ermittler untersuchen eine Waffe beim Tatort. (24. Januar 2022) Foto: Ronald Wittek (Keystone)

Bisherigen Erkenntnissen zufolge drang der Verdächtige, ein Student der Biowissenschaften, mit einer Doppelflinte und einer Repetierwaffe in einen Hörsaal ein, in dem gerade ein Tutorium stattfand. Einer 23 Jahre alten Studentin habe er in den Kopf geschossen, sagte Strobl. Die Frau erlag später ihren schweren Verletzungen. Leicht bis mittelschwer verletzt wurden ausserdem eine 19- und eine 21-Jährige sowie ein 21-jähriger Mann.

Motiv weiterhin unklar

Der Täter lief dann offenbar draussen in Richtung des Botanischen Gartens und erschoss sich dort selbst. Polizeibeamte hätten ihn tot gefunden, sagte Strobl. In seinem Rucksack waren noch mehr als hundert Schuss Munition. Die Waffen hatte sich der 18-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge im Ausland besorgt. Seine Wohnung in Mannheim wurde durchsucht, dort beschlagnahmte digitale Geräte werden ausgewertet.

Das Motiv des Studenten, der zuvor polizeilich unauffällig war, sei noch unklar, sagte Strobl weiter. Es gebe keine Hinweise auf eine politisch oder religiös motivierte Tat. Ob sich der Verdächtige in psychiatrischer Behandlung befunden habe, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Minister konnte nicht sagen, ob sich das Opfer und der Verdächtige kannten. Beide hätten Biowissenschaften studiert, sagte er. Ihm sei aber berichtet worden, dass Studierende zumindest für die Tutorien in Kohorten aufgeteilt würden und die beiden nicht in derselben Kohorte gewesen seien.

AFP/sep

