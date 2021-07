Durch Schnitt- und Stichwaffen – Drei Verletzte nach Streit bei Schützen­matte Mehrere Personen gerieten in der Nacht auf Samstag bei der Berner Schützenmatte aneinander. Drei mussten anschliessend mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Berner Polizei rückte in der Nacht auf Samstag wegen einem wüsten Streit bei der Schützenmatte aus. (Symbolbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In der Stadt Bern sind bei einem Streit bei der Schützenmatte in der Nacht auf Samstag drei Männer verletzt worden. Sie erlitten teils Stich- und Schnittverletzungen und wurden in ein Spital gebracht. Die Polizei führte drei weitere Männer für Abklärungen auf eine Wache ab.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei gingen fünf bis sechs Personen im Bereich der Basketballkörbe aus unbekannten Gründen gegen 04.45 Uhr auf einen Mann los. Danach kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Leuten, wie Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Samstag mitteilte.

Bei dem Streit kamen laut Behörde Schneidwaffen und andere gefährliche Gegenstände zum Einsatz. Die Polizei rückte schliesslich an und beruhigte laut eigenen Angaben die Situation vor Ort. Sie sucht Zeugen.

SDA/nfe

