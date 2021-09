Verkehrsunfall bei Meiringen – Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall In einen Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Schattenhalb waren zwei Motorräder und ein Auto verwickelt. Drei Personen wurden verletzt. db

Der Unfall ereignete sich südöstlich von Willigen auf der Strasse, die Richtung Grimselpass führt. Swisstopo

Ein Motorradfahrer hat am Sonntagvormittag nach dem Ortsausgang Willigen zu einem Überholmanöver angesetzt. Dabei ist er frontal mit einem Auto zusammengestossen, das Richtung Meiringen unterwegs war. Wie die Kantonspolizei mitteilte, prallte daraufhin ein weiterer Motorradfahrer von hinten in das Auto, das in den Unfall verwickelt war.

Der erste Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Der Autolenker wurde verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Der zweite verunfallte Motorradfahrer wurde leicht verletzt und benötigte gemäss Mitteilung keine medizinische Versorgung.

Infolge der Rettungs- und Unfallarbeiten war die Grimselstrasse zwischen Meiringen und Innertkirchen zwischenzeitlich komplett gesperrt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Verkehr wechselseitig passieren. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch die

Feuerwehr Meiringen, welche für die Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten und die Verkehrsregelung aufgeboten wurde. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

