Unfall in Biglen – Zwei Frauen und ein Kind bei Verkehrsunfall verletzt In Biglen sind am Sonntagmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Zwei Frauen und ein Kind wurde dabei verletzt.

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Rohrstrasse in Biglen ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein Auto kurz nach 13 Uhr von Biglen kommend in Richtung Worb unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang Biglen und der Verzweigung Metzgerhüsi kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei mitteilte.



Die Lenkerin des in Richtung Worb fahrenden Autos und ein mitfahrendes Kind wurden beim Unfall verletzt. Sie wurden zusammen mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Ein zweites mitfahrendes Kind blieb unverletzt. Eine Frau, die sich im entgegenkommenden Auto befand, wurde ebenfalls verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lenker sowie der Beifahrer blieben unverletzt.



Der betroffene Strassenabschnitt musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten während mehrerer Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.



pd/tag

