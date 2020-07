Unfall beim Berner Neufeldtunnel – Drei Verletzte bei Frontalkollision Bei einer Frontalkollision von zwei Autos in der Nähe des Neufeldtunnels in Bern sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden.

Zwischen diesem Kreisel beim Neufeldtunnel und der Verzweigung Tiefenaustrasse/Reichenbachstrasse kam es zum Unfall. GOOGLE STREET VIEW

Bei einer Frontalkollision von zwei Autos in der Nähe des Neufeldtunnels in Bern sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Mit drei Ambulanzen wurden sie ins Spital gebracht.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei kam es zum Unfall, als ein Autolenker auf der Tiefenaustrasse in Richtung Zollikofen fuhr. Zwischen dem Neufeldtunnel und der Verzweigung Tiefenaustrasse/Reichenbachstrasse geriet er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Nach dem Unfall musste die Tiefenaustrasse an der Unfallstelle während rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Die Polizei hat Abklärungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

( SDA )