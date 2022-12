Zeugen gesucht – Drei Unbekannte überfallen Tankstelle in Ostermundigen Am Donnerstagabend haben drei Männer den BP-Tankstellen-Shop an der Bernstrasse überfallen.

Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend einen Tankstellenshop in Ostermundigen überfallen. Sie bedrohten die Mitarbeiterin des Shops mit einem Messer und flüchteten mit der Beute.

Der Überfall auf den BP-Tankstellenshop an der Bernstrasse ereignete sich am Donnerstag kurz vor 22.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Nachdem die drei Männer die Angestellte bedroht und das geforderte Bargeld erhalten hatten, flüchteten sie in Richtung Bahnhof.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Personen, welche Zeuge dieses Raubes wurden.

SDA

