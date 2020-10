Wegen Reinigungsarbeiten – Drei Tunnel im Berner Oberland während einer Nacht gesperrt Von Schliessungen betroffen sind der Leissigentunnel und der Leimerntunnel auf der A8 sowie der Simmenfluhtunnel auf der A6.

Der Leissigentunnel wird in der Nacht auf den 9. Oktober für Reinigungsarbeiten gesperrt. Bild: Astra

Der Leissigentunnel und der Leimerntunnel auf der A8 bei Leissigen und Spiez sowie der Simmenfluhtunnel auf der A6 bei Wimmis werden nächste Woche wegen Reinigungsarbeiten während je einer Nacht gesperrt. Der Verkehr wird währenddessen über die Kantonsstrasse umgeleitet, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitteilte.

Der Simmenfluhtunnel wird in der Nacht auf den 7. Oktober gesperrt, der Leimerntunnel in der Nacht auf den 8. Oktober und der Leissigentunnel in der Nacht auf den 9. Oktober. Nicht zugänglich sind die Tunnel jeweils von 20.00 Uhr bis um 06.00 Uhr morgens des folgenden Tages.

Laut Astra dient die Reinigung vor allem der Sicherheit. Gleichzeitig werden auch kleinere Kontroll- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

SDA