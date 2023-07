Polizeieinsatz in Uerkheim AG – Drei Tote in Garage – Polizei geht von Suizid aus Am Donnerstag wurden drei Erwachsene leblos in einer Garage gefunden. Gemäss Ermittlungen der Polizei haben sie sich das Leben genommen.

Am Donnerstag kam es in Uerkheim im Aaargau zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei geht von Suizid aus. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die drei am Donnerstag in in einer Garage in Uerkheim AG tot aufgefundenen erwachsenen Personen haben sich das Leben genommen. Dies ergaben die Ermittlungen gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau vom Freitag.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die drei erwachsenen Personen selbständig das Leben nahmen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. Die genauen Umstände werden untersucht.

Warnung vor Gas im Raum

Die kantonale Notrufzentrale hatte am Donnerstag um 13.30 Uhr die Meldung erhalten, dass sich Personen Sorgen um ihre Angehörigen machten. Eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen fuhr nach Uerkheim und traf in dem Einfamilienhaus auf eine Türe mit einer Warnung.

Darauf stand gemäss Polizeiangaben, dass sich Gas im Raume befinde. In der Garage stiessen die Rettungskräfte auf die drei bereits verstorbenen Personen.

Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

SDA

