Beim Schwimmen in Not geraten – Drei tödliche Badeunfälle in Berner Seen am Dienstag Im Bieler-, Thuner- und Brienzersee verstarb am Dienstagnachmittag je ein Mann beim Baden. Den Unfällen gingen medizinische Probleme voraus.

Zum Badeunfall in Leissigen rückte unter anderem ein Helikopter der Rega aus. In Brienz war die Air-Glaciers im Einsatz. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am Dienstagnachmittag hat sich im Bielersee, im Thunersee und im Brienzersee je ein tödlicher Badeunfall ereignet. Die Berner Kantonspolizei informierte über die Unfälle am Mittwoch in separaten Mitteilungen.

In Brienz wurde am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ein bewusstloser Mann aus dem See geborgen. Er wurde zuvor im Bereich Grueben entdeckt. Offenbar war er wegen eines medizinischen Problems während dem Schwimmen bewusstlos abgetaucht. Die ausgerückten Rettungskräfte der Ambulanz, der Polizei sowie der Crew eines Rettungshelikopters der Air-Glaciers konnten nicht verhindern, dass der 70-jährige Mann aus Nordirland verstarb.

In Leissigen am Thunersee begab sich ein Mann gegen 15 Uhr zum Schwimmen ins Wasser. Wenig später geriet er in Not. Anwesende private Taucher konnten den Schwimmer bergen und ans Land bringen. Private Hilfeleistende sowie ausgerückte Ambulanz- und Rega-Teams konnten jedoch nicht verhindern, dass der Mann vor Ort verstarb. Die Kantonspolizei geht von einem medizinischen Problem aus, das zur Notlage des Schwimmers geführt hatte.

Nach 16 Uhr am Dienstagnachmittag wurde im Bielersee bei Lüscherz ein 81-jähriger Mann vermisst, der kurz zuvor zum Schwimmen in den See gestiegen war. Die Seepolizei fand den Mann nach kurzer Suche. Er trieb leblos im Schilf, in rund 300 Metern Entfernung vom Hafen Lüscherz in Richtung Erlach. Die Reanimations­versuche durch ein Ambulanzteam im Hafen von Lüscherz blieben erfolglos. Auch bei diesem Badeunfall geht das Institut für Rechtsmedizin der Universität von einem medizinischen Problem aus.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.