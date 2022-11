Der SCB schlägt Ajoie – Drei Punkte als Lohn für die Reaktion Trotz grosser Einsatzbereitschaft und klarer Dominanz muss der SC Bern beim 4:2-Sieg gegen Ajoie bis in die Schlusssekunden zittern. Adrian Ruch

Der Anfang von Ajoies Ende: Das 1:1 durch Sven Bärtschi (47) löste den Knoten und beflügelte den SC Bern. Foto: Peter Schneider

Für einmal lässt der SC Bern den Ausgleich nicht mehr zu, als der Gegner ohne Goalie anstürmt. Im Gegenteil: Tristan Scherwey gelingt drei Sekunden vor Schluss das 4:2. Der Pflichtsieg gegen Ajoie ist Balsam auf die Wunden und dürfte Coach Johan Lundskog etwas ruhiger schlafen lassen.

Das Bestreben, auf die bittere 2:5-Niederlage gegen Kloten zu reagieren, war zu Beginn offensichtlich. Die Gastgeber brachten Energie und Intensität aufs Eis. In den ersten 14 Minuten hatte der SCB geschätzt 80 Prozent Puckbesitz. Richtig gefährlich wurde es für Ajoie-Goalie Tim Wolf indes nur einmal: doch Colton Sceviour, von Ramon Untersander wunderbar freigespielt, traf die Scheibe nicht richtig.

Erneut die Ajoie-Ausländer

Bei Ajoie sind, überspitzt formuliert, nur die Ausländer gefährlich. Die sieben Importspieler, die für über 70 Prozent der Treffer verantwortlich zeichnen, belegen in der internen Torschützenliste, geschlossen die ersten sieben Positionen. Sie glänzen speziell, wenn sie viel Platz vorfinden. Diese Erfahrung hatte der SCB am 27. September in Pruntrut gemacht, als Philip-Michael Devos zweimal im Powerplay traf und Guillaume Asselin in der Verlängerung bei 3 gegen 3 für die Entscheidung sorgte.

Daher war es aus Berner Perspektive unglücklich, leisteten sich nach einer Viertelstunde Romain Loeffel sowie Oscar Lindberg innert 20 Sekunden je ein Foul. Fünf der sechs Ajoie-Ausländer kamen aufs Eis und wirbelten, bis T.J. Brennan ins Netz traf.

Die 3 Infos einblenden Cory Conacher Der Kanadier, mit dem sich die sportliche Führung des SCB über eine Vertragsauflösung geeinigt hatte, bekommt in seiner Heimat eine neue Chance. Conacher unterschrieb einen Try-out-Vertrag mit dem AHL-Team Belleville Senators. Alex Chatelain Auch der ehemalige SCB-Meisterspieler und -Sportchef hat einen neuen Job: Chatelain arbeitet seit dem 1. November als Manager des Golfclubs Limpachtal. Eric Gélinas Die Hüftverletzung des SCB-Kanadiers ist laut Sportchef Andrew Ebbett nicht allzu gravierend. Gélinas soll am 19. November nach der Nationalteampause wieder einsatzfähig sein.

Das 1:1 löst den Knoten

Der Rückstand erhöhte den Druck auf Lundkogs Team zusätzlich. Der SCB tat sich in der Folge schwer; es war ein Krampf. Doch kurz vor Matchmitte fiel durch den schönsten Spielzug an diesem Abend der Ausgleich: Thierry Bader lancierte Scherwey steil, dieser bediente mit einem präzisen Querpass Sven Bärtschi, der ein offenes Gehäuse vorfand – ein Treffer made in Switzerland.

Das 1:1 war nicht nur herrlich, es war auch eminent wichtig: Ajoie geriet nun immer stärker unter Druck; der Lohn für die Dominanz war der Führungstreffer durch Lindberg. Im Schlussabschnitt hielten die Mutzen das Tempo hoch, Sceviour erhöhte verdient auf 3:1. Spannend wurde es in der Schlussphase nur noch, weil zwei Berner gleichzeitig auf der Strafbank sassen und die Ajoie-Ausländer die personelle Überzahl einmal mehr in ein Tor ummünzten.

Das Telegramm Infos einblenden Bern – Ajoie 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) 13239 Zuschauer Tore: 16. Brennan (Devos, Asselin/Auschluss Loeffel und Lindberg) 0:1. 30. Bärtschi (Scherwey, Bader) 1:1. 35. Lindberg (DiDomenico, Loeffel) 2:1. 45. Sceviour (Goloubef, Ennis) 3:1. 42. Gauthier-Leduc (Brennan, Hazen/Ausschlüsse Beat Gerber, Sceviour und Gauthier/Ajoie ohne Goalie und mit 5 Feldspielern.) 3:2. 60. Scherwey (Moser/Ajoie ohne Goalie) 4:2. Strafen: Bern 5-mal 2 Minuten, Ajoie 4-mal 2 Minuten. Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Beat Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; DiDomenico, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Ennis; Scherwey, Bader, Bärtschi; Baumgartner, Fahrni, Ritzmann. Bemerkungen: Bemerkungen: Bern ohne Gelinas, Mika Henauer, Kahun, Lehmann und Ryser (alle verletzt). 53. Wolf hält Penalty von Sceviour.

