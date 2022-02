Was geschah im Quartier? – Drei Nachbarn treffen sich vor Gericht Ein Mann hat ein Luftgewehr. Ein Nachbar hört einen Schuss. Die Katze einer Frau wird verletzt. Was geschah vor zwei Jahren in einem Dorf bei Bern? Johannes Reichen

«Zu Herrn L. habe ich kein Verhältnis»: Im Berner Amthaus wird ein Nachbarschaftsstreit verhandelt. Foto: Adrian Moser

Ein kleines Dorf auf einem Hügelzug bei Bern. Am Abend des 13. August 2020 hört ein Mann beim Zeitunglesen auf der Terrasse einen Schuss. Der Tierarzt findet bei einer Katze, die einer Frau aus dem Quartier gehört, eine Schussverletzung. Später wird ein Nachbar mit einem Luftgewehr per Strafbefehl verurteilt. Er wehrt sich. Am Donnerstag sagen die drei Personen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland aus. Die Frau mit der Katze, Frau K. Der Verdächtige mit dem Luftgewehr, Herr L. Der Zeuge mit der Zeitung, Herr Z.

Frau K.