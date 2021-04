Unfälle im Kanton Bern – Drei Motorradfahrer verletzt Am Donnerstagabend haben sich im Kanton Bern zwei Unfälle mit Motorrädern ereignet. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Im Kanton Bern sind mehrere Personen beim Motorradfahren verunfallt. (Symbolbild) Foto: Keystone

Bei einem Motorradunfall ist am Donnerstagabend eine Frau in Röthenbach im Emmental BE schwer verletzt worden. Die Frau und ihr Mitfahrer waren auf die Gegenfahrbahn geraten und danach über die Leitplanke mehrere Meter eine Böschung hinuntergestürzt.

Die Meldung des Unfalls beim Schallenberg in Röthenbach ging kurz nach halb 11 Uhr abends ein, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhren die Motorradfahrerin und ihr Mitfahrer vom Schallenbergpass in Richtung Süderen (Gemeinde Röthenbach) hinunter. Kurz nach der Passhöhe gerieten sie auf die Gegenfahrbahn und prallten linksseitig in die Leitplanke. Beide Personen stürzten danach über die Leitplanke mehrere Meter die Böschung hinunter.

Die schwer verletzte Fahrerin konnte durch die ausgerückten Feuerwehrangehörigen geborgen werden. Sie wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Der verletzte Mitfahrer konnte sich selbständig zurück zur Strasse begeben, er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Strasse musste in beide Fahrtrichtungen während rund zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Röthenbach, Region Langnau sowie Eggiwil, eine Rega-Crew, ein Ambulanzteam und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Bern. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Unfall in Kiesen

Ein weiterer Motorradfahrer ist auf der Autobahn A6 bei Kiesen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Ein Fahrstreifen musste rund eine Stunde gesperrt werden.

Zum Unfall mit drei Fahrzeugen in Fahrtrichtung Thun kam es um etwa halb sieben Uhr abends, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Demnach war ein Autolenker auf die Autobahn gefahren und musste auf dem Normalstreifen wegen Stau abbremsen, darauf kam es zur Auffahrkollision mit einem Auto, das dahinter fuhr.

In der Folge prallte ein Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Normalspur unterwegs war, ins Heck des zweiten Autos. Er wurde dabei zu Boden geworfen. Ein Ambulanzteam brachte den Verletzten nach der Erstbetreuung vor Ort ins Spital.

Der Lenker und die Lenkerin der am Unfall beteiligten Autos blieben unverletzt. Das nicht mehr fahrbare Motorrad musste abgeschleppt werden, an den Autos entstand Sachschaden. Wegen der Unfall- und Rettungsarbeiten musste der Normalstreifen rund eine Stunde lang gesperrt werden. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

SDA

