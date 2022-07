Nach drei Bränden in Frutigen – Drei Jugend­liche als mut­massliche Brand­stifter angehalten Am vergangenen Wochenende hat es in Frutigen drei Mal gebrannt. Jetzt ist klar: Die Brände wurden von drei Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren gelegt.

Die Berner Kantonspolizei hat im Zusammenhang mit den Bränden in Frutigen vom vergangenen Wochenende drei Jugendliche angehalten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Dreimal hat es am vergangenen Wochenende in Frutigen gebrannt. Am Sonntag kurz nach 4 Uhr morgens konnten 34 Feuerwehrleute nicht verhindern, dass eine Scheune komplett niederbrannte. In der Nacht auf Montag brannten in Frutigen zudem zwei Holzstapel, die von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden konnten. Bei den Bränden wurde niemand verletzt, sie waren allesamt auf Brandstiftung zurückzuführen.

Bereits am Montag konnten im Zuge der Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zwei mutmassliche Verursacher und eine mutmassliche Verursacherin angehalten werden. Dabei handelt es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Sie gestanden bei Einvernahmen, die drei Brände gemeinsam gelegt zu haben. Die Jugendlichen müssen sich nun vor der Justiz verantworten müssen. Unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft sind weitere Ermittlungen zur restlosen Klärung der Umstände und zum Sachschaden im Gang.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.