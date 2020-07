Mobiliar sucht neuen Chef – Drei Interne haben gute Chancen auf den Topjob Ende August wählt der Mobiliar-Verwaltungsrat den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Markus Hongler. Der attraktive Posten wird mit einem aufwendigen Auswahlverfahren vergeben. Adrian Hopf-Sulc

Mobiliar-Geschäftsleitungsmitglieder mit Ambitionen: Michèle Rodoni, Thomas Trachsler und Patric Deflorin. Fotos: zvg

Am Mittwoch, 26. August, ist es so weit: Neun Monate nachdem Mobiliar-Chef Markus Hongler seinen Rücktritt angekündigt hat, will der Verwaltungsrat der Versicherung einen neuen Chef wählen – oder eine neue Chefin. Der «Bund» weiss: Noch eine Handvoll Kandidaten befinden sich derzeit in der Ausmarchung.