Schwingerdynastie von Weissenfluh – Drei Generationen – ein Ziel: Die «Bösen» das Fürchten lehren Kilian von Weissenfluh ist der jüngste Vertreter der erfolgreichen Schwingerfamilie aus Hasliberg. Der 24-Jährige war einst zu leicht und zu klein, nun gilt er als einer der stärksten jungen Berner. Marco Oppliger

«Ich bin ein Hybrid», sagt Kilian von Weissenfluh. Er ist explosiv wie Onkel Christian (links) und technisch versiert wie Vater Peter (rechts). Foto: Christian Pfander

Diese eine Frage brauchte sich Kilian von Weissenfluh nie zu stellen: Was soll ich tun, wenn ich gross bin?

Schon als kleiner Junge schwang er mit seinem Bruder auf dem Kinderbett. Später, als er als Helfer mit anpacken musste, sah er zu den kräftigen Männern im Sägemehl auf. «Ich wollte werden wie sie, ein erfolgreicher Schwinger sein», erzählt er schmunzelnd. Heute ist von Weissenfluh 24, 1,86 Meter gross, 102 Kilogramm schwer – und seit 2019 ein eidgenössischer Kranzschwinger.

Das Schwingen ist ihm – so abgedroschen das klingen mag – in die Wiege gelegt worden. Sein Grossvater, Peter von Weissenfluh senior, war dreifacher «Eidgenosse». Onkel Christian gewann 85 Kränze, davon zwei am «Eidgenössischen», und auch Vater Peter junior war Kranzschwinger. Als ob das noch nicht genug wäre, ist eine Schwester von Kilian von Weissenfluh mit Samuel Giger liiert – einem der besten Schwinger des Landes.