Super League – Drei Gästetore zur Einweihung in Lausanne YB tut sich bei Lausanne im neuen Stadion weder schwer noch besonders hervor - und gewinnt mit 3:0. Tobias Ochsner

Mambimbi erhöht nach einem Eckball auf 2:0 Mit seinem Treffer per Kopf zum 2:0 bringt Felix Mambimbi die Berner endgültig auf Siegeskurs. SRF

Es war ein frühes Verdikt, aber irgendwie wussten alle: Jetzt ist das Spiel gelaufen. YB kam gegen Lausanne zu einem Corner, Diaw im Tor der Waadtländer konnte den ersten Versuch noch abwehren, gegen den zweiten von Mambimbi war er machtlos. YB führte mit 2:0 in einem bis dahin nicht eben ereignisreichen Spiel, und nebst den Young Boys hätten sich wohl auch ein paar der wenigen neutralen Betrachter kaum dagegen gewehrt, wenn man diese Premiere schon nach etwas mehr als 50 Minuten für beendet erklärt hätte.

Der neue Stolz im Waadtländer Fussball, das Stade de la Tuilière, erlebte eine triste Eröffnung. Leere Ränge, Temperaturen am Gefrierpunkt - und ein Spiel von bescheidener Qualität. Meister YB trat mit einer stark veränderten Aufstellung an. Auf acht Positionen nahm Trainer Seoane nach dem Match in Bulgarien gegen ZSKA Sofia Rotationen vor. Captain Lustenberger muss nach einem Schlag in den Rücken ohnehin mehrere Wochen pausieren, Stürmer Siebatcheu spielte zum ersten Mal von Beginn weg. Und Lausanne liess den Elan, der den Aufsteiger in den ersten Runden an die Spitze gebracht hatte, vermissen.

Lefort verwandelt nach sehenswerter Kombination

Nach einer halben Stunde ging YB durch Lefort in Führung. Der Franzose schloss die erste sehenswerte Kombination über Sulejmani, Maceiras und Aebischer ab und trug sich so als erster Torschütze im neuen Stadion ein.

Das erste Tor im Lausanner Stade de la Tuilière Jordan Lefort erzielt nach einer sehenswerten Kombination den ersten Treffer im neuen Stadion des FC Lausanne-Sport. SRF

Nach Mambimbis 2:0 kam Lausanne noch zur einen oder anderen Chance. Turkes köpfelte einmal rechts, dann links am Tor vorbei, aber so richtig zwingend war das nicht. Siebatcheus Treffer zum vermeintlichen 3:0 für YB wurde vom VAR nach Handspiel aberkannt, dafür staubte Nsame kurz vor Schluss noch nach einem Ngamaleu-Kopfball zum 3:0 ab. YB bleibt nach dem abgeklärten Auftritt und vor dem Gastspiel bei der AS Roma Leader, während Lausanne in der Tabellenmitte feststeckt. (mrm)

Nsame erhöht kurz vor Schluss auf 3:0 In der 87. Minute lässt sich auch der eingewechselte Jean-Pierre Nsame in die Torschützenliste eintragen dank einem Abstauber zum Endstand von 3:0. SRF

Telegramm

Lausanne-Sport – Young Boys 0:3 (0:1)

Stade de la Tuilière (Eröffnungsspiel). – Keine Zuschauer. – SR Jaccottet.

Tore: 30. Lefort (Aebischer) 0:1. 53. Mambimbi 0:2. 87. Nsame 0:3.

Lausanne-Sport: Diaw; Jenz, Elton Monteiro, Loosli; Boranijasevic, Kukuruzovic (74. Bares), Puertas, Flo (63. Zekhnini); Brazão (63. Zohouri); Guessand (63. Geissmann), Turkes (74. Da Cunha).

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras, Camara (56. Bürgy), Zesiger, Lefort; Gaudino (82. Nsame), Aebischer, Sierro (82. Rieder), Sulejmani (68. Fassnacht); Siebatcheu, Mambimbi (68. Moumi Ngamaleu).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Falk und Schmidt (beide verletzt), Young Boys ohne Lustenberger, Spielmann, Lauper, Martins und Petignat (alle verletzt) sowie Elia und Garcia (nicht im Aufgebot). 57. Tor von Siebatcheu wegen vorangegangenem Handspiel aberkannt. Verwarnungen: 33. Puertas (Foul/im nächsten Spiel gesperrt), 51. Sulejmani (Foul), 55. Brazão (Foul), 64. Maceiras (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 18. 2. Lugano 16. 3. St. Gallen 12. 4. Zürich 11. 5. Basel 10. 6. Lausanne-Sport 9. 7. Sion 7. 8. Vaduz 6. 9. Luzern 6. 10. Servette 5.

FC Lausanne-Sport 0 : 3 Young Boys