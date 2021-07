Nachfolgerinnen gefunden – Drei Frauen übernehmen Leitung des Berner Schlachthaus-Theaters Maria Spanring, Lisa Marie Fix und Ute Sengebusch folgen Mitte 2022 auf die abtretende Theaterleitern Maike Lex.

Maria Spanring, Lisa Marie Fix und Ute Sengebusch (von links nach rechts) werden Mitte 2022 neue Leiterinnen des Berner Schlachthaus-Theaters. Fotos: zvg

Nun ist klar, wer nach Maike Lex das Berner Schlachthaus-Theater leitet. Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring übernehmen die Funktion ab Mitte 2022 in einer Co-Leitung.

Die drei Theater- und Kulturschaffenden sind vom Vorstand des Schlachthaus-Theaters, der bei der Selektion von zwei externen Experten unterstützt worden war, ausgewählt worden. Sie hätten mit ihrer Kenntnis der Theaterarbeit aus unterschiedlichster Warte und insbesondere mit ihren Plänen für das Schlachthaus-Theater überzeugt, heisst es in einer Mitteilung am Freitag. So wollen die neuen Leiterinnen den Ort «als lokale, nationale und internationale Ko-Produktionsbühne auch als Ort der Integration und Diversität weiterdenken», wie das Schlachthaus-Theater weiter schreibt.

Fix, Sengebusch und Spanring studierten zusammen an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) und schlossen dort 2007 mit dem Schauspieldiplom ab. Trotz gemeinsamen Wurzeln in der Ausbildung würden sich ihre Biografien heute gut ergänzen, sagen die designierten Theaterleiterinnen. So seien sie zusammen Expertinnen für Performance, transdisziplinäre Projekte, Dokumentar- wie Kinder- und Jugendtheater, Kommunikation, Kulturpolitik, Vermittlung und Produktion. «Wir begreifen die Co-Leitung als Chance, unsere Kompetenzen und Netzwerke zusammenzubringen», lassen sie sich in der Mitteilung zitieren.

Die bisherige Theaterleitern Maike Lex hat Anfang Jahr angekündigt, das Berner Schlachthaus-Theater nach elf Jahren zu verlassen. (Lesen Sie hier das Interview mit der scheidenden Theaterleiterin)

nfe

