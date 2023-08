Extreme Leidenschaft – Sie haben eine unbändige Sammellust Ob Champagnerdeckel, Raumschiff Enterprise oder Back- und Kochbücher: Sammler schwärmen für Dinge, über die andere nur den Kopf schütteln. Franziska Zaugg

Wenig Besitz liegt im Trend. Doch es gibt auch das Gegenteil: Sammlerinnen und Sammler füllen Zimmer und Estrich ihrer Wohnung mit von ihnen begehrten Gegenständen. Wir haben drei Personen besucht.

Jean-Luc Hunziker hat einen Star-Trek-Fimmel

Abheben in ein anderes Universum: Jean-Luc Hunziker auf dem Estrich zwischen seinen Helden aus Karton, Mr. Spock (l.) und Captain Kirk. Foto: Raphael Moser

Jean-Luc Hunziker begrüsst uns in Star-Trek-Kleidern: gelbes Langarm-Shirt, am rechten Fuss eine blaue Socke, am linken eine gelbe. Der 62-Jährige ist ein Fan der amerikanischen Science-Fiction Fernsehserie «Star Trek» – auch bekannt unter dem deutschen Titel «Raumschiff Enterprise». In dieser Zukunftswelt findet das Leben in Raumschiffen und auf fremden Planeten statt. Die Hauptfiguren Captain Kirk und sein erster Offizier Mr. Spock erkunden neue Welten.

Im richtigen Leben arbeitet Jean-Luc Hunziker in einer Personalabteilung im eidgenössischen Verteidigungsdepartement. Er beschäftigt sich mit der Ausbildung von Mitarbeitenden, kümmert sich um das Gehaltswesen und sitzt in kargen Amtsstuben.

Um dieses Teil dreht sich bei ihm alles: Das Raumschiff Enterprise. Foto: Raphael Moser

Umso schriller ist es bei ihm zu Hause in Thun. Sein Arbeitszimmer ist ein kleines Star-Trek-Universum. In Regalen sind Plastikfiguren der Raumschiff-Crew ausgestellt. Daneben hat es Spielzeug-Laserpistolen, Raumschiff-Modelle, DVDs, Taschenbücher, Bildbände und reihenweise Star-Trek-Magazine in verschiedenen Sprachen. Auf jene, die längst vergriffen sind, ist der Fan besonders stolz. «All diese Dinge haben ja mit der Fernsehserie zu tun. Es macht mir enorm Freude, sie zu besitzen und in die Hand nehmen zu können.»

Paradies für Star-Trek-Fans: Spielzeug-Laserpistolen, die Raumschiff-Crew aus Plastik, DVDs, Tassen und vieles mehr. Foto: Raphael Moser

Hunziker ist aber nicht nur Sammler und Fan, er ist auch ein profunder Kenner der Star-Trek-Welt: Egal, welches Utensil er in die Hände nimmt, er erzählt dazu Episoden von den Dreharbeiten oder aus dem Privatleben der Schauspielerinnen und Schauspieler. Einige davon hat er persönlich getroffen. Darunter Captain Kirk alias William Shatner.

Das war 2018 in den USA. Ein amerikanischer «Trekkie», wie Star-Trek-Fans auf der ganzen Welt genannt werden, hatte ein exklusives Treffen in einem ehemaligen Geschäftslokal organisiert. Zutritt hatten nur 25 Personen. Hunziker wurde via Facebook darauf aufmerksam und schaffte es, ein Ticket zu ergattern, für das er 1300 Franken hinblätterte.

Das habe sich gelohnt: Über eine Stunde lang erzählte Schauspieler William Shatner von den Arbeiten am Filmset. Später signierte er Fotos, und Hunziker bot sich die Gelegenheit, mit seinem Idol kurz zu sprechen. Shatner sei ein «sehr höflicher und herzlicher Mann.» Hunziker hatte ihm Schweizer Schokolade mitgebracht, «über die er sich echt freute.»

Der Trekkie trifft sein Idol: Jean-Luc Hunziker (r.) trifft Captain Kirk alias William Shatner (l.) in den USA. Im Hintergrund der Fahrer von William Shatner (l.) und der amerikanische Fan r.), der diesen Anlass organisiert hat. Foto: zvg/Jean-Luc Hunziker

Für Jean-Luc Hunziker ging damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: Mit elf Jahren wurde er zum Star-Trek-Fan, als er eine erste Folge im Fernsehen sah. Seine Familie war damals vom französischsprachigen Payerne nach Schliern gezogen. «Mithilfe von Star Trek lernte ich Deutsch.»

Der Schüler nahm die Serien auf Tonbandkassetten auf und hörte sich die Dialoge immer wieder an. An den Wänden seines Zimmers hingen Star-Trek-Poster und die typischen spitzen Ohren von Mr. Spock, die er aus Lehm nachgebildet hatte.

Als Bub beeindruckte Hunziker bei Star Trek die Technik, heute ist es die Handlung. Und da besonders, wie es der Besatzung der Enterprise und den Völkern der verschiedenen Planeten gelingt, Konflikte möglichst friedlich zu lösen. «Das wäre auch in unserer Welt machbar», ist er sich sicher, «wir müssten es nur wollen.»

Jean-Luc Hunzikers Star-Trek-Universum endet nicht etwa an der Tür seines Arbeitszimmers. Nein, es geht auf dem Estrich weiter. Hinauf führt eine steile Holzleiter im Treppenhaus. Oben angekommen, hängen Filmplakate, stehen Flipperkästen und Kartonfiguren von Mr. Spock und Captain Kirk in Lebensgrösse. Der «Trekkie» stellt sich zwischen seine Helden, posiert und lacht dabei über sich selbst.

Ihm ist bewusst, dass sein Star-Trek-Fimmel nicht für alle nachvollziehbar ist. Dazu zählen auch seine Frau Doris und die beiden erwachsenen Kinder. Er sagt dazu: «Da sie aber wissen, dass ich kein Spinner bin, nehmen sie es mit Humor und lassen mich gewähren.»





Sylvia Scheidegger mag den Duft von Backbüchern

Backen und in Büchern blättern: Sylvia Scheideggers liebster Zeitvertreib ist, neue Rezepte zu finden und sie auszuprobieren. Foto: Beat Mathys

Es duftet nach Backwaren. Auf der Anrichte in der Küche von Sylvia Scheidegger stehen ein Zitronencake und ein Teller voller Madeleines. Das Gebäck ist noch warm. Die 61-Jährige, die in Bümpliz lebt, ist eine leidenschaftliche Hobbybäckerin. Montags bringt sie immer etwas zum Kaffee mit ins Büro.

Doch noch lieber, als zu backen, schmökert Scheidegger in ihren zahlreichen Back- und Kochbüchern. Sie besitzt 600 davon. Eine stolze Sammlung – aber sich deswegen als Sammlerin zu bezeichnen, das behagt ihr nicht. «Das sind für mich Leute, die möglichst viel besitzen wollen und dafür eine Unmenge an Geld ausgeben.» Bei ihr sei das anders, sie kaufe gezielt: «Bücher mit Rezepten, die ich ausprobiere.»

Sylvia Scheidegger gefallen auch Back- und Kochbücher mit Unterhaltungswert. In denen blättert sie und amüsiert sich über den Inhalt. Das sind die Exemplare aus den 1960er- und 1970er-Jahren mit Fotos von üppigen Menüs: Fleisch an Rahmsauce oder Eier mit Mayonnaise-Deko. Nach solchen Büchern stöbert sie in der Brocki.

Als ihren Schatz bezeichnet Sylvia Scheidegger die wenigen ganz alten Bücher, die sie besitzt. Bücher mit Mehlstaub zwischen den Deckeln und Fettflecken auf den Seiten.

Ein solches ist das «Schweizerische Familien-Kochbuch», erschienen um 1900. Sie nimmt es aus dem Regal in der Küche. Die Seiten sind vergilbt. Auf der ersten steht mit Tinte geschrieben: Magdalena Schafroth. Es ist der Name ihrer verstorbenen Grossmutter. Sie war Wirtin im Löwen Bümpliz. «Wahrscheinlich hat sie mir die Freude am Backen und Kochen vererbt», sagt Scheidegger, die seit ihrer Kindheit gerne viel Zeit in der Küche verbringt. Sie begann dann eine Lehre als Konditorin-Confiseurin, die sie jedoch wegen Knieproblemen abbrechen musste.



1 / 2 Der Schatz im Bücherregal: Für Sylvia Scheidegger ist es das «Schweizerische Familien-Kochbuch» von ihrer Grossmutter. Fotos: zvg/Sylvia Scheidegger

Die alten Bücher erinnern Sylvia Scheidegger an ihre Kindheit und «sie erzählen mir Geschichten aus der Küche der ehemaligen Besitzerin.» Diese Geschichten finden sich in Notizen wie «Erbsen und Bohnen in Oehl einlegen vor dem Setzen» oder «Statt 50 Gramm Fett und Butter 100 Gramm Butter verwenden.»

Eine Überraschung sei jeweils, wenn sie beim Blättern auf einen handgeschriebenen Zettel stosse, eine Art Geheimrezept, das nicht im Buch abgedruckt sei. Dem Kochbuch ihrer Grossmutter war ein Rezept für einen «Kriegskuchen» beigelegt. Ein Gebäck, das aus Mehl, Eier, Butter, Zucker, Zitrone und Backpulver besteht. Ihre Mutter habe es manchmal gebacken, als Sylvia Scheidegger ein Kind war. «Es war nicht so saftig wie ein Zitronencake, darum gab es Apfelmus dazu.»

Überraschung zwischen Buchdeckeln: Das Rezept des «Kriegskuchens», von Hand auf einen Zettel geschrieben, war dem Kochbuch ihrer Grossmutter beigelegt. Foto: zvg

Sylvia Scheidegger, die im Büro arbeitet, könnte ja ihre Rezepte digitalisieren und ebenso neue im Internet finden, doch das kommt für sie nicht infrage. «Niemals», sagt sie kopfschüttelnd. «Ich will am Küchentisch sitzen, ein Buch in den Händen halten, darin blättern und den Duft der Seiten riechen.»



Adrian Kappelers Schränke sind voller Schaumweindeckel

Ständig auf der Suche nach neuen Stücken: Adrian Kappeler beschäftigt sich täglich mehrere Stunden mit seinen Schaumweindeckeln. Foto: Beat Mathys

Jeden zweiten Monat fährt Adrian Kappeler übers Wochenende von Münchenbuchsee nach Frankreich, vier Stunden Fahrt, manchmal auch sechs. Dabei geht es bei seinen Reisen eigentlich nur um eine Kleinigkeit: um Schaumweindeckel. Doch die sind seine grosse Leidenschaft. Er ist ein Sammler der runden Blechstücke, die oben auf dem Korken sitzen. Im Land, wo Champagner gekeltert wird, ist dieses Hobby besonders bei Rentnern populär.

Die Sammlung des 72-Jährigen ist riesig. Er besitzt 53`000 Deckel, aus über 60 Ländern, die meisten von Champagner-Flaschen und manche doppelt, zum Tauschen. Um die Menge an Deckeln zu lagern, hat er das ehemalige Kinderzimmer der Tochter neu eingerichtet. An der Tür hängt ein Holzschild mit der Aufschrift: «Deckelizimmer».

Gut gefüllt, aber geordnet: Adrian Kappelers Schränke sind voll mit Schaumweindeckeln. Foto: Beat Mathys

Im Raum stehen Schränke und Regale, er öffnet Türen und Schubladen, überall Deckel, säuberlich geordnet, nach Markennamen sortiert, die Tablare beschriftet: «Wer eine so grosse Sammlung besitzt wie ich, kann sich kein Chaos leisten», sagt Kappeler. Er wählt ein paar Deckel aus und legt sie auf sein Pult. Einzelne nimmt er in die Hand, begutachtet sie durch seine Brillengläser, als ob er sie zum ersten Mal sehen würde.

Aus der Nähe betrachtet, wird verständlich, warum sich jemand für diese Blechstücke begeistern kann. Es sind kleine Kunstwerke: Aufgedruckt sind Bilder von Vincent van Gogh, Porträts von Queen Elizabeth und Winston Churchill, Blumen, Leuchttürme und Motive zur Tour de France. Darunter sind auch handbemalte Unikate. Sein Lieblingsstück sei übrigens ein roter Deckel aus dem Schweizer Hause Mauler von 1959.

1 / 5 Die Vielfalt ist immens: Schaumweindeckel mit Bildern von Vincent van Gogh, der Tour de France, Queen Elizabeth … Foto: Adrian Moser

Für den gelernten Bauzeichner ist das Sammeln dieser Deckel weit mehr als nur suchen und finden. Ihm gefällt vor allem das Zusammensein mit Gleichgesinnten.

Die trifft er an Tauschbörsen in Frankreich. Diese finden in Restaurants oder Turnhallen statt. Die paar Dutzend Sammlerinnen und Sammler haben ihre Capsules, wie sie auf Französisch heissen, zum Tausch auf Tischen ausgelegt. «Die Stimmung ist gut, wir sind wie eine grosse Familie», sagt Kappeler.

In Frankreich nennt man ihn einfach «Le petit Suisse». Er ist nur 1 Meter 67 gross. Der Spitzname gefällt ihm. Er hat ihn sogar auf ein T-Shirt drucken lassen. Französisch spricht Adrian Kappeler kaum. Ein Nachteil sei das aber nicht. «Wir verständigen uns mit Händen und Füssen.» Auch Zahlen seien bei diesem Tauschgeschäft nicht nötig, denn es fliesse kein Geld.

Seine Leidenschaft bestimmt Kappelers Alltag: Seit er pensioniert ist, verbringt er täglich mehrere Stunden in seinem «Deckelizimmer». Viel Zeit davon am Computer. «Wir Sammler sind digital vernetzt und tauschen auch online.» Zudem gibt es Apps, mithilfe derer er seinen Bestand dokumentieren kann.

Dass Adrian Kappeler Schaumweindeckel sammelt, bezeichnet er als puren Zufall: An einem Silvesterabend vor Jahren habe seine Frau Renate eine Handvoll Champagnerdeckel auf dem Tisch zusammengewischt. «Sie gefielen uns so gut, dass wir sie nicht wegwarfen.»

Später, in den Ferien in Frankreich, seien sie auf einen Sammlerkatalog gestossen, und von da an ging es richtig los: Mithilfe seiner Frau habe er damit begonnen, Weinmessen zu besuchen und Getränkehändler anzufragen. Das tun die beiden bis heute. Bei so viel Arbeit dürfe der Genuss nicht fehlen, Adrian Kappeler sagt: «Wir entkorken jede Woche ein, zwei Flaschen Schaumwein und gönnen uns ein Gläschen.»

