Für Forschung zu Darmbakterien – Drei Berner Wissenschafter erhalten Pfizer-Preis Wie beeinflussen unsere Darmbakterien die Bildung von Antikörpern? Drei Immunologen der Uni Bern werden für ihre Arbeit zu diesem Thema ausgezeichnet. pd/awb

Erhalten den Pfizer-Forschungspreis: Hai Li, Stephanie Ganal-Vonarburg und Julien Limenitakis. Fotos: zvg/Universität Bern

Erfolg für drei die Universität Bern und das Berner Inselspital: Drei ihrer Wissenschafterinnen und Wissenschafter sind mit dem diesjährigen Pfizer-Forschungspreis ausgezeichnet worden, nämlich Stephanie Ganal-Vonarburg, Hai Li und Julien Limenitakis vom Department für BioMedical Research der Universität Bern und von der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Gastroenterologie am Inselspital. Sie haben in Zusammenarbeit mit Professor Andrew Macpherson entdeckt, dass Darmbakterien die Bildung von Antikörpern beeinflussen, wie die Universität Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Arbeiten der der drei Forschenden mit Mäusen zeigt laut der Mitteilung auf, das Darmbakterien die Zusammensetzung von Antikörpern regelrecht «programmieren» können. Je nachdem welche Bakterien in welcher Ausprägung bei den Eyperimenten verwendet wurden, veränderte sich in den Mäusen das Repertoire an sogenannten B-Zellen sowie deren Antikörperantwort. «Unsere Arbeit unterstreicht, wie wichtig eine gesunde Darmflora für den Wirtsorganismus ist, wird Stephanie Ganal-Vonarburg in der Mitteilung zitiert.

Der Pfizer Forschungspreise ist einer der bedeutendsten Forschungspreise für Medizin in der Schweiz. Er geht alljährlich an herausragende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Schweizer Forschungsinstituten oder Spitälern hervorragende und zukunftsweisende Beiträge im Bereich Grundlagenforschung oder klinische Forschung erbracht haben. Sie sind mit je 15'000 Schweizer Franken dotiert und werden auf Antrag unabhängiger wissenschaftlicher Kommissionen in fünf Bereichen vergeben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.