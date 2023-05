Spende an ukrainische Stadt – Drei Berner Feuerwehrautos löschen künftig in Brody Die Stadt Bern überlässt der westukrainischen Stadt drei Tanklöschfahrzeuge ihrer Berufsfeuerwehr. Eine ukrainische Delegation nahm sie am Dienstag in Empfang.

Solidarisch für die Ukraine: Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause, Botschafterin Iryna Wenediktowa, und Alain Sahli, Kommandant der Berufsfeuerwehr posierten am Dienstag mit einer Ukrainischen Flagge vor den drei Tanklöschfahrzeugen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Die Stadt Bern zeigt Solidarität und Hilfsbereitschaft im anhaltenden Konflikt in der Ukraine», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Bern vom Dienstag. Ihre Hilfsbereitschaft und Solidarität zeigt die Stadt aktuell mit der Spende dreier Tanklöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr. «Die Spende soll zur Linderung des Leids der Menschen in der Ukraine beitragen und die Einsatzkräfte vor Ort bei der Brandbekämpfung und der zivilen Rettung unterstützen», lässt sich Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) in der Mitteilung zitieren.

Die Tanklöschfahrzeuge werden im 1760 Kilometer entfernten Brody erwartet, einer Stadt im Westen der Ukraine, rund 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Eine ukrainische Delegation traf am Dienstag am Hauptsitz von Schutz und Rettung Bern ein und nahm die Fahrzeuge in Anwesenheit Nauses und der ukrainischen Botschafterin Iryna Wenediktowa in Bern in Empfang.



«Die Botschaft der Ukraine dankt der Stadt Bern für die Solidarität und Hilfsbereitschaft während des russischen Krieges gegen die Ukraine», so Botschafterin Iryna Wenediktowa in ihrer Ansprache. Sie ergänzt: «Jede Spende ist für uns lebenswichtig und rettet jemandem das Leben.» Der Kontakt zur ukrainischen Stadt Brody wurde über das kantonale Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Bern hergestellt.

Die drei gut gewarteten Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz aus dem Jahr 1990 sowie zwei MAN-Fahrzeuge aus den Jahren 2004 und 2013, wurden im vergangenen Jahr aufgrund veränderter Anforderungen bei der Berner Feuerwehr durch neue, sogenannte City-Tanklöschfahrzeuge ersetzt. Sie entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Berner Feuerwehr laut Angaben der Stadt besser. Sie sind kleiner, wendiger und benötigen aufgrund des hervorragenden Hydrantennetzes in der Stadt weniger Wassertransportkapazität.

PD/awb

Fehler gefunden?Jetzt melden.