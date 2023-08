Was ist in Basel los? – Drama, Baby! Die Problemzonen des FCB – und etwas Zuversicht Der FC Basel macht auf dem Transfermarkt Millionen, verliert aber gleichzeitig seine Mannschaft. Und Trainer Timo Schultz wird schon gefragt, ob er Mitleid braucht. Florian Raz

Noch ist nicht allen klar, wo es in dieser Saison mit dem FCB lang gehen soll. Trainer Timo Schultz erklärt Ricardo Calafiori seine Sicht der Dinge. Foto: Manuel Geisser (Imago)

Soll noch einer sagen, der FC Basel sei kein Spitzenclub. Bloss rekordverdächtige 22 Tage hat der Club in der jungen Saison gebraucht, um die eigene Region wieder einmal in helle Aufregung zu versetzen. Das Aus in der Conference League, ein Leistungsträger nach dem anderen, der den Club verlässt, zwei Niederlagen in der Liga – das reicht in Basel, um Grundsatzfragen aufzuwerfen.