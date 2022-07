Staatskrise in Italien – Mario Draghi will seine bisherige Regierung retten Der italienische Ministerpräsident ist gewillt, einen neuen «Pakt» zwischen den Parteien zu schliessen. Das hat er bei seiner Rede im Parlament angekündigt. AFP/red UPDATE FOLGT

Premierminister Mario Draghi (M.) bei seiner Rede am Mittwochvormittag im Senat. Foto: Fabio Frustaci (Keystone/20. Juli 2022)

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat angekündigt, seine bisherige Regierung vor dem Auseinanderbrechen retten zu wollen. In einer Rede vor dem Parlament in Rom sagte Draghi am Mittwoch, der einzige Ausweg aus der aktuellen Regierungskrise sei es, einen neuen «Pakt» zwischen den Parteien zu schliessen. «Sind sie bereit, diesen Pakt herzustellen?» fragte er die Parlamentarier.

(Update folgt)

