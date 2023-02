Psychiatriezentrum Münsingen – «Dr. Pump» berät vorerst keine Kraftsportler mehr Gegen Arzt und Bodybuilder Samuel Iff läuft eine Strafuntersuchung. Nun ruht seine Tätigkeit für das Psychiatriezentrum Münsingen. Johannes Reichen

Auf seine Dienste verzichtet das Psychiatriezentrum mindestens vorerst: Arzt und Bodybuilder Samuel Iff. Foto: pd

Seit drei Jahren richtet sich das Psychiatriezentrum Münsingen auch an Bodybuilderinnen und Kraftsportler. Einerseits lädt es zu Sprechstunden zum Thema Medikamente im Fitnesssport. Anderseits bietet es auf einer separaten Website «Dr. Pump» anonyme Beratungen an und beantwortet Fragen wie: «Ich spritze mir seit einiger Zeit Testosteron und habe seither einen roten Kopf. Was kann ich dagegen tun?»