Mundart-Glosse über den Wert der Dinge – Dr Prys isch jensyts vo guet u bös Sind 260 Franken zu viel für ein Baumwolltuch? Und 450 Millionen für einen Da Vinci? Was ist uns eine Schachtel Erdbeeren wert? Oder ein Leben? Die «Mundart»-Kolumnistin fragt sich, was uns teuer ist. Renata Burckhardt

Auf Youtube kann man sich ansehen, wie das Auktionshaus Christie’s Da Vincis «Salvator Mundi» versteigert. Foto: Carl Court (Getty Images)

E Fründin het mir grad verzeut, es syg ihren öppis Doofs passiert. Sie heig in eme Laden es Tuech gseh, es hundskommuns Tuech us Bouele. Aber sie heig sech so verliebt i das Ding, dass sies heig müesse choufe. Obwou sie nid emau wüssi, was sie mit däm Tuech chönni afah. Dr Prys het sie mir nid wöue säge, är syg jensyts vo guet u bös. I cha dr Prys hie aber trotzdäm verrate. Das Tuech het 260 Franke koschtet. Werum i dä Prys kenne? Wöu die Fründin, das bin i säuber.

Das isch doch son e Trick. Dass men e Gschicht wott verzeue, aber nid wott zuegä, dass d Person ir Gschicht eim säuber isch. U de verzeut me von ere Fründin, von eme Fründ, vor Schwoscht, von ere Fründin von eme Fründ. Hüfig isch ja de trotzdäm klar, vo wäm d Red isch. Aber s blybt geng e Räschtunsicherheit: Isch sies säuber – oder äbe nid? Das han i gärn; we me nid so rächt weiss.