«Mundart»-Kolumne zur Maskenpflicht – Dr Misanthrop u Mönscheallergiker Weniger blödes Gerede, weniger biologische Abluft: Kolumnist Gerhard Meister kann sich vorstellen, wen die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besonders freut. Gerhard Meister

Seit dem 6. Juli 2020 gilt im Schweizer ÖV Maskenpflicht. Foto: Nicole Philipp

Dr Misanthrop u Mönscheallergiker dänkt, i bin es Misanthrop u Mönscheallergiker u imene Tram oder Zug inne, da überchummeni sofort Zueschtäng. Au die doofe Frässine umi ume, das hauteni nid us, da hani en allergische Reaktion. I has usprobiert, i bi ines Tram igschtige, i bi ine Zug igschtige, u ha sofort gemerkt, es geit nid.

Natürlech, o Misanthrope u Mönscheallergiker dänke nid die ganzi Zit nume schlächt über angeri Mönsche. O Misanthrope u Mönscheallergiker hei zwüschiche Afäu vo Mönschefründlechkeit u hei plötzlech ds Gfüeu, dass au di Mönsche um se ume am Schluss ja o nume Mönsche sige, Mönsche, wo me o chönnt gärn ha, schtatt allergisch uf se zreagiere. Aber das isch aus nume Kitsch, wo vor Realität sofort wägbrönnt wird. I bi ids Tram igschtiege u ha ar nächschte Station wieder use müesse. I bi i Zug igschtige u bi sofort ufs WC gflüchtet.

Die Frässine um mi ume, dänkt dr Misanthrop u Mönscheallergiker, das dumme Gschnurr, wo us dene Frässine usechunnt, unerträglech. U no unerträglecher die Luft, wo us dene Frässine usechunnt. Die Luft, wo vorhär no grad töif ire Lunge isch dinne gsi, wo's fischter isch u füecht, füecht vom Schtoffwächsu vo däm Mönsch, wo da chuum e Meter vo mir entfärnt schteit oder hocket, füecht vo sire Uscheidig, füecht vo däm ganze Dräck, wo vom Bluet us aune Körperzäue zrügg i die Lunge gschpüeut wird u dert übergeit i d Luft, wo när us däm Mönsch wieder usechunnt, dür sini schlimige Luftröhre, über sini beleiti Zunge, sini schlächt putzte Zäng, sini herpesversüchte Lippe use i ds Tram oder i Zug wo ig, mit chuum emene Meter Abschtand vo däm Mönsch, schtah oder hocke u d Luft ahaute.

I haute d Luft a, dänkt der Misanthrop u Mönscheallergiker, i wott die Luft nid ischnufe. I wott nid u muess glich. Dr CO2-Ateu isch agschtige u das löst e Reflex us, e Reflex, wo schtärcher isch aus mi Wiue. I muess schnufe, öb i wott oder nid u schnufe jetz die Luft i, wo vorhär i däm angere Mönsch isch dine gsi, schnufe die Luft i, wo us dene dunkle, füechte Körperhöhline vo däm Mönsch use chunnt, Luft, wo eigentlech gar ke Luft isch, sondern nume es Transportgfäss u ne Abfauchüebu für au das, wo dä Mönsch da vor mir us sim Körperinnere het wöue los wärde. Genau so wie dr Atemreflex isch o dr Würgreflex, me cha ne nid kontrolliere, er chunnt eifach, öb me wott oder nid.

Jetzt muess i die Frässine nümm aluege, jetz chunnt us dene Frässine

kes Gschnurr me use oder ömu viu weniger.

Aber jetz gits im ÖV doch Maskepflicht, dänkt der Misanthrop u Mönscheallergiker. Jetzt muess i die Frässine nümm aluege, jetz chunnt us dene Frässine kes Gschnurr me use oder ömu viu weniger u d Abluft, wo us dene Frässine usechunnt, die isch jetz gfiuteret, z Gröbschte blibt jetz ar Maske hange. Natürlech isch dr Gedanke, was trotz dere Maske usem Körperinnere vo däm angere Mönsch i ds Körperinnere vo mir säuber chunnt, no immer chuum uszhaute, aber viellech geits jetz äbe glich mit em ÖV. Wär weiss, dänkt der Misanthrop u Mönscheallergiker, wär weiss, viellech hautenis jetz dank dene Maskene im Tram u im Zug wieder us. I ha zwar no gäng die töife Ekugfüeu, wo für ne Misanthrop u Mönscheallergiker, wo mit angerne Mönsche konfrontiert wird, typisch si, aber dr Würgereflex, wär weiss, dä wird jetz, dank dere Maske vor dr Frässi vo au dene Mönsche um mi ume, viellech nümm usglöst.

Wär ja no interessant, dänkt der Misanthrop u Mönscheallergiker, wär no interessant zwüsse, wie das jetz isch. Fahre mer doch wieder mau Tram oder Zug u luege, öb mer üsi Misantrophie u üsi Mönscheallergie chöi pflege, ohni grad gredi use.