Wahlkampf in den USA – Donald Trumps Frischzellenkur Eine Massenkundgebung und eine versuchte Säuberung sollen die katastrophale Woche des US-Präsidenten ausgleichen. Martin Suter

Will mit seinem Wahlkampfauftakt Energie tanken: US-Präsident Donald Trump in Tulsa, Oklahoma. (20. Juni 2020) Reuters/Leah Millis

Nach einer Woche mit rundweg negativen Schlagzeilen sucht US-Präsident Donald Trump den Neustart. Gestern Abend versammelte er in Tulsa Zigtausende von Fans zu einer Wahlkampfveranstaltung, um bei ihnen Energie zu tanken. In die zweitgrösste Stadt von Oklahoma strömten aber auch viele Gegendemonstranten, und am Freitag schlug die versuchte Entfernung eines Staatsanwalts in New York durch Justizminister William Barr vorerst fehl.