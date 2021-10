Neue Plattform «Truth Social» – Donald Trump will wieder seine eigenen Wahrheiten verbreiten Weil Ex-Präsident Donald Trump auf den sozialen Netzwerken gesperrt ist, gründet er einfach selbst eines. Andrian Kreye

Früher ein leidenschaftlicher Nutzer des sozialen Netzwerks Twitter: Ex-Präsident Donald Trump im Weissen Haus (18. Juni 2020). Foto: Alex Brandon (Keystone)

Donald Trump ist ein New Yorker Bauunternehmer, der vom 21. Januar 2017 bis zum 21. Januar 2021 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika fungierte. Nach nur einer Amtszeit ging er vor allem damit in die Geschichte ein, dass er seinen Wahlkampf, seine Regierung und sein Volk mithilfe sozialer Netzwerke wie Twitter und Facebook führte, Rassismus und Rechtsextremismus im Land förderte, keine Kriege im Ausland anfing und am 6. Januar seine Anhänger zum Sturm auf das Parlament anfeuerte. So viel zur Erinnerung für all jene, die ihn seit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden erleichtert aus dem Gedächtnis verdrängt haben.

Seit er nicht mehr im Weissen Haus ist, erinnert er seine Anhängerinnen und Anhänger allerdings immer mal wieder daran, dass es ihn noch gibt. Die eher demokratisch gesinnten Bürger und der Rest der Welt bekommen davon meist nicht viel mit. Die juristischen Spätfolgen seiner Amtszeit und seiner Geschäfte finden sich eher in den hinteren Seiten amerikanischer Tageszeitungen und in den Empörungsnischen dortiger Nachrichtensender wieder.

Auf Twitter, wo es zu seiner Zeit zuging wie beim Wrestling-Match, haben sie ihn gleich nach dem Sturm seiner Horden aufs Capitol gesperrt, genauso wie auf Facebook, Youtube und so ziemlich jeder anderen sozialen Plattform von Bedeutung. Seither ist es im Internet ein bisschen langweiliger geworden, auch wenn der scharfe Ton geblieben ist, den er da einführte.

Ausgerechnet «Truth Social» soll Trumps Netzwerk heissen

Am Mittwoch aber verkündete Trump, dass er Anfang nächsten Jahres sein eigenes soziales Netzwerk starten will. «Truth Social» soll es heissen, eine eher ungelenke Begriffshülse. Glaubt man ersten Bildern der App, sieht das aus wie Twitter. Posts auf seinem Netzwerk werden «Truth» heissen, weil das fürs Marketing gut ist, wie die Tweets auf Twitter zeigen. Das passt gut zu dem Mann, der für die Explosion von Desinformation im Internet mitverantwortlich ist und der so viel Fake News verbreitete, dass die Netzwerke ihn schon vor seiner Sperrung immer mal wieder löschen mussten.

Es gehörte zu seiner Strategie, Gegner so lange mit Lügen und Beleidigungen zu bombardieren, bis ein Grossteil der konservativen amerikanischen Bevölkerung auch daran glaubte. Zum Beispiel, dass die «korrupte Hillary» Clinton im Hinterzimmer einer Pizzeria in Washington Kinder an Pädophile verkauft, dass Covid nur eine Chinagrippe sei, die er im Griff habe, und dass ansonsten das Trinken von Bleichmittel gegen das Virus helfe. Was zur Folge hatte, dass ein Trump-Anhänger mit dem Sturmgewehr in der Pizzeria auftauchte, die USA eine der weltweit höchsten Covid-Sterblichkeitsraten haben und in US-Spitälern eine Zeit lang Patienten in die Notaufnahme eingeliefert wurden, die Bleichmittel getrunken hatten.

Trumps Kampfansage

Trump formulierte seine Medienmitteilung als Kampfansage gegen «Big Tech», wie die Digitalindustrie von ihren Gegnern genannt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einer echten Konkurrenz für Marktführer wie Facebook, Twitter oder Google werden wird, geht eher gegen null. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im kommenden Wahlkampf um die Zwischenwahlen im Herbst 2022 eine grosse Rolle spielen wird, liegt dagegen bei um die hundert Prozent. In der Partei der Republikaner ist seine Macht immer noch gewaltig. Und die Millionen seiner Anhänger sind immer noch davon überzeugt, dass er ja eigentlich die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat.

Ob er das Zeug dazu hat, könnte Trump dann im Wahljahr 2024 zeigen. Da wäre er zwar schon 78 Jahre alt, aber immer noch jünger als Joe Biden, der, sollte er noch einmal antreten, am Wahlabend 81 sein wird. Eines haben allerdings beide schon bewiesen: Die Beharrungskräfte, die sie bei sich selbst und ihren Anhängern mobilisieren können, sind mindestens so gewaltig wie die Aufgaben, die man als amerikanischer Präsident so hat.

