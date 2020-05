Nachruf auf Jaime Romagosa – «Don Quichotte» lag stets griffbereit auf dem Nachttisch Sein Reich am Hirschengraben in Bern umfasste 25’000 Bücher: Der Antiquar Jaime Romagosa ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Alexander Sury

Mann der Bücher: Jaime Romagosa mietete sogar eine zweite Wohnung, um all seine Schützlinge unterzubringen. Foto: Valérie Chételat

«Kein Buch ist so schlecht, dass nichts drinsteht, was noch von Wert ist», sagte der alte Mann in dem Kurzfilm «Der Antiquar vom Hirschengraben» 2014. Die Berner Filmerin Leila Kühni dokumentierte darin den langen Abschied Jaime Romagosas von seinen alten Büchern – etliche davon Erstausgaben –, Stichen und Lithographien. Im Januar 2011 schloss das traditionsreiche Buchantiquariat Iberia nach über 40 Jahren seine Pforten. Viele seiner rund 25’000 Bücher gab er damals ab, teils an die Stiftung Bibliosuisse.

Dieses Antiquariat war am belebten Hirschengraben ein wie aus der Zeit gefallener Ort mit einem Interieur aus der Nachkriegszeit, darin der kleine Mann, oft auf der Leiter stehend, der ein wenig an einen traurigen Clown erinnerte in seinem zu grossen Anzug, mit dem weissen Haarkranz und den buschigen Koteletten. Hinter der grossen Brille schauten einen wache Augen an. Ein detailliertes Verzeichnis seiner bibliophilen Schätze existierte nur in seinem Kopf, er kannte den Standort von jedem Exemplar – und wusste deshalb sofort, wenn er ein Werk nicht auf Lager hatte und dem Wunsch eines Kunden nicht entsprechen konnte. Zu Hause hatte Romagosa nochmals rund 10’000 Bücher – und er mietete sogar eine zweite Wohnung an, in der sich überall Bücher befanden, sogar in der Küche und im Badezimmer.

2004 fanden Romagosas Antiquariat und sein Betreiber selbst Eingang in die Literatur. Der Berner Autor Pascal Mercier lässt dem Helden seines Romans «Nachtzug nach Lissabon» am Hirschengraben 6 eine Art Erleuchtung zuteilwerden. Der alte Antiquar liest dem Lehrer Raimund Gregorius aus einem portugiesischen Werk vor und schenkt ihm das kleine Büchlein. Es ist ein Wendepunkt im Leben von Gregorius. Als er das Antiquariat verlässt, hat er mit seinem alten Leben beinahe schon abgeschlossen.

Erster Laden über dem Café

Als Jaime Romagosa 1923 in Barcelona geboren wurde, hatte sein Vater gerade das Café Barcelona in Bern übernommen, eine spanische Weinhalle an der Aarbergergasse. Wenige Monate nach der Geburt folgten Mutter und Sohn in die Schweiz. Die Liebe zu den Büchern hatte Romagosa von seinem Vater geerbt. Dieser verehrte den «Don Quichotte» von Cervantes über alles; es wurde später auch das Lieblingsbuch von Jaime Romagosa und lag neben Theodor Mommsens «Römischer Geschichte» stets griffbereit auf dem Nachttisch. Vater Romagosa richtete seinem Sohn im oberen Stockwerk des Café Barcelona einen Raum ein für den Handel mit Büchern. An sein erstes Geschäft konnte sich Jaime Romagosa noch Jahrzehnte später genau erinnern: Tolstois «Volkserzählungen», gekauft für 3.50 Franken, verkauft für 6 Franken.

1960 bezog er sein erstes Antiquariat mit Schaufenster an der unteren Monbijoustrasse. Damals unterrichtete Romagosa Spanisch an der Handelsschule, arbeitete zudem als Übersetzer beim Radio und frönte nebenbei seiner Leidenschaft, dem Buchhandel. Später war er während vieler Jahre auch als Filmkritiker für den «Bund» tätig – wobei er weniger Neuheiten besprach als vielmehr einem Archäologen gleich Trouvaillen aus der Filmgeschichte ausgrub und in der Wochenendbeilage vorstellte.

Für die Aufgabe des Geschäfts waren schliesslich nicht wirtschaftliche Gründe massgebend. Nie habe er mit seinem Antiquariat rote Zahlen geschrieben, gab Jaime Romagosa 2010 gegenüber dem «Bund» stolz zu Protokoll. Ganz aufgegeben hatte Romagosa als Antiquar allerdings erst einige Jahre später; in einem Hinterzimmer am Hirschengraben 6 bewahrte er noch einige seiner liebsten Bücher auf – das waren immerhin weit über tausend Exemplare. Jetzt ist Jaime Romagosa, dieser Mann der Bücher, im Alter von 97 Jahren gestorben.