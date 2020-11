Tamynique ist vorbei – Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser haben sich getrennt Das Model und die Moderatorin gaben am Dienstagmittag via Instagram ihre Trennung bekannt. Sie wollen fortan «als beste Freundinnen zusammen durchs Leben gehen». Schimun Krausz/fim

Model Tamy Glauser und Moderatorin Dominique Rinderknecht in den Ferien Anfang Jahr. Foto: Instagram

Nach vier Jahren als Paar ziehen Tamy Glauser (35) und Dominique Rinderknecht (31) den Beziehungs-Schlussstrich: Tamynique – so der gemeinsame Übername des Ex-Paares – gaben am Dienstagmittag via Instagram ihre Trennung bekannt, wie 20min.ch berichtet. Im Video und in der Caption zum Post erklären das Model und die Moderatorin, dass sie «ab jetzt als beste Freundinnen durchs leben gehen».

«Wir lieben uns nach wie vor», beteuert Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht ergänzt: «Wir habens super miteinander und wir sind immer noch ein Team.» Es sei jetzt einfach ein wenig anders als vorher, so Glauser. Danach stossen sie mit Prosecco «auf die Freundschaft» an.

Sie arbeiten weiter zusammen

In der Instagram-Mitteilung schreiben sie, dass sie weiterhin privat wie auch öffentlich zusammenspannen und sich dabei für ihre Werte und Themen in den Bereichen LGBTQIA+ und Gleichstellung engagieren wollen. Sogar als DJ-Team möchten sie weiter auftreten – sobald DJs dann irgendwann wieder richtig auftreten dürfen.

«Tamynique ist von nun an eher ‹Tam Y Nique›» (also «Tam und Nique»), sagen sie weiter. Einen konkreten Grund fürs Beziehungsaus geben die Bernerin (die neu in Winterthur wohnt) und die Zürcherin nicht an. Auch wollten sie zunächst keine Medienanfragen beantworten. Zuletzt haben sich die beiden über einige Wochen nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, Dominique Rinderknecht ist soeben zurück gekehrt von einer Reise nach Ägypten, die sie ohne Tamy Glauser unternommen hatte,.

Der letzte grosse gemeinsame Auftritt: Tamynique beim Zurich Film Festival im September. Foto: Keystone

Vor ziemlich genau vier Jahren erklärten die beiden öffentlich, nachdem sie mehrmals knutschend in Zürcher Clubs gesehen wurden: «Es ist so, dass wir uns ‹es bitzeli› verliebt haben.» Dominique war vorher sechs Jahre lang mit einem Mann zusammen. Die beiden waren das bekannteste Lesbenpaar der Schweiz.

Mit diesem Post auf Instagram haben Glauser und Rinderknecht ihre Trennung bekannt gegeben.