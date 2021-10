Gruppenausstellung dank US-Förderung – Dollars für die Berner Szene Eine amerikanische Stiftung verteilt Geld unter Berner Künstlern. Daraus entsteht eine überraschende Ausstellung: weil der Maler Hans Stalder sein Stipendium mit andern teilt. Martin Bieri

Eine nicht mehr ganz taufrische Gesellschaft zeigt Hans Stalder auf seinem Bild «Team B» (Öl auf Baumwolle, 2019). Foto: PD

Am letzten Wochenende fand im Kirchenfeld, nicht gerade arm an Museen, eine doppelte Ausstellungseröffnung statt: In der Kunsthalle die Gemälde von Monika Baer, nur ein paar Schritte weiter eine Gruppenschau von Berner Kunstschaffenden im Calvinhaus, das seit einiger Zeit zwischengenutzt wird. Diese zweite Ausstellung geht auf die Initiative des Malers Hans Stalder zurück, hat aber eine Vorgeschichte, die weit über das Kirchenfeld hinausreicht.

Sie hört sich an wie die Story vom reichen Onkel aus Amerika. Oder von der reichen Tante in diesem Fall: Als im Februar 2020 das Zentrum Paul Klee (ZPK) die Ausstellung über die abstrakte Expressionistin Lee Krasner eröffnete, war auch eine Delegation der Pollock-Krasner Foundation (PKF) anwesend. Die Stiftung mit Sitz in New York wurde 1985 nach dem Tod von Lee Krasner auf deren Wunsch hin gegründet. Krasner, die mit Jackson Pollock verheiratet gewesen war, hinterliess dem Fonds gut 20 Millionen Dollar, mit denen Künstlerinnen und Künstler weltweit unterstützt werden sollten. Bis heute hat die Stiftung nach eigenen Angaben fast 5000 Stipendien im Wert von über 82 Millionen Dollar vergeben.