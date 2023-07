Fiat Topolino – Dolce Vita an der Riviera Unter dem Spitznamen «Topolino» fuhr einst schon der Fiat 500 in die Herzen der Italiener. Jetzt kehrt das Mäuschen als elektrischer Mikro-Van zurück. Tomas Hirschberger

1 / 5 Perfekt für den Weg zwischen Strand und Ristorante: Der Fiat Topolino. Fotos: Fiat

Die Älteren unter uns werden sich erinnern an dieses Wägelchen, das so erfrischend wie Badeferien an der Riviera war. Ende der 1950er konnte man es etwa am Hafen von Antibes sehen, wenn die Schönen und Reichen abends ihre Jachten verliessen, um im Restaurant Austern zu schlürfen. Ferrari? Zu profan. Sie nahmen den Jolly. Ghia zauberte dieses kleine Stück Lebensfreude aus dem 500 Nuova, schnippelte Seitenteile ab und ersetzte das Blechdach durch einen Baldachin mit Fransen. Hauptsache luftig.

Jetzt kehrt der Sommerklassiker zurück. Nach Citroën Ami und Opel Rocks-e kleidet auch Fiat einen Micro-Van im eigenen Retrostil mit Strandklamotten aus. «Sustainable Urban Mobility» nennt Fiat diese Kategorie. Kurz SUM. Und weil sich das so unromantisch anhört, nennen sie es kurzerhand Topolino – frei nach dem Fiat-Mäuschen aus den 30er-Jahren.

Ab Ende des Jahres soll es davon zwei Versionen geben. Eine geschlossene mit Sonnenblendschutz und Türapplikationen mit Holzeffekt. Und eine offene mit beigem Rollverdeck, Seilen anstelle von Türen und optional bestellbarer Dusche als buchstäblich cooles Extra. Am Heck tragen beide Versionen eine charmante Retrobox fürs Gepäck. Ein Ventilator mit USB-Anschluss und mintgrüne Sitzbezüge, die sich im Handumdrehen in kuschelige Strandtücher verwandeln, machen die Retrotour perfekt.

Fahren tut er auch: mit 8 PS, maximal 45 km/h und höchstens 75 Kilometer weit. Aber da von einer Marktlancierung in der Schweiz abgesehen wird, stellt sich die Frage nach Alltagsnutzen nicht. Als Ferienwägelchen für den Weg zwischen Strand und Gelateria dürfte der Topolino dagegen perfekt sein.

